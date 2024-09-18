Що робити, щоб сукня не електризувалася: найдієвіші лайфхаки, які допомагають

Інколи буває, що речі сильно прилягають до тіла та починають електризуватися. Особливо неприємно стає від вигляду сукні, яка ще й стріляє іскрами. Щоб позбутися цієї проблеми, вам варто скористатися кількома дієвими лайфхаками.

Електризуватися може не тільки синтетика, але й натуральні тканини – шерсть чи шовк, пише Lady 24. Така проблема може стосуватися не лише тих речей, які ви поправили, але й тих, що вже одягали раніше.

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Особливо часто електризуватися одяг може в холодну пору року. Щоб тканина не принесла вам дискомфорту, а образ не зіпсував настрій, пропонуємо кілька ефективних та дієвих порад, які справді допомагають позбутися електризації.

Вода

Це найпростіший та найдешевший варіант. Виворіт плаття треба розпорошити з пульверизатора, щоб трохи одяг зволожити. Лише не перестарайтеся, аби вбрання не намокнуло.

Антистатик

Поділ сукні або спідниці зсередини треба збризнути антистатиком або ж протерти антистатичною серветкою. Таку зможете придбати в спеціальних магазинах.



Антистатик позбавить тканину електризації / Фото Pexels

Правильне сушіння

Тканина з синтетики більше накопичує статичну електрику, тому її треба сушити окремо від речей натурального походження. Найкраще річ сушити на балконі, який добре провітрюється чи на свіжому повітрі.

Кондиціонер

Треба у пульверизатор з водою додати трохи кондиціонера для білизни чи пом’якшувача для тканини. Після цього погладьте тканину рукою для підсилення ефекту.

Які є ще дієві лайфхаки

Якщо помічаєте, що одяг електризується часто, то в такому випадку після звичайного прання вбрання треба прополоскати в суміші з 10 літрів води та чайної ложки лимонної кислоти.

Також варто розвішувати одяг на металевих вішаках, оскільки метал добре усуває статичну електрику. Завдяки цьому речі не будуть іскритися.

У випадку, якщо сукня чи спідниця прилипає до колготок, то треба по них провести шматком твердого мила. Спробуйте також поставити у кімнаті зволожувач повітря, тоді й речі перестануть часто електризуватися.