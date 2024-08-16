Руйнують стереотипи: 9 чоловіків-знаменитостей, які популяризують макіяж

Косметика – це не лише жіночий привілей. Чимало світових зірок-чоловіків обожнюють та популяризують макіяж, руйнуючи застарілі стереотипи.

Мовиться не лише про зірок сучасності, як, до прикладу, співак та соліст гурту Måneskin Даміано Давид, а й про культових постатей – Чарлі Чаплін, Фредді Мерк'юрі та інші. Які чоловіки-знаменитості ще популяризують макіяж – читайте на Lady 24.

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Чоловіки, які популяризують макіяж

Чимало людей й досі вважають, що макіяж – суто жіноча справа, а представникам "сильної статі" нібито "негоже" користуватися косметикою. Втім, ці стереотипи руйнуються культовими зірками минулого та сучасного.

До прикладу, культовий актор німого кіно Чарлі Чаплін завжди робив макіяж очей. Виразний погляд, який додавав комічному образу відтінку смутку, стали єдиним цілим з актором.

Співак Девід Бові використовував макіяж не лише в сценічних образах, а й в повсякденному житті. Так, чоловік міг підфарбувати очі коричневим олівцем.

Однак сценічні образи співака були справді епатажними. У сценічному образі Зіґґі Стардаста він обирав яскраві кольори, глітер і сміливі форми.

Фредді Мерк'юрі завжди був епатажною людиною і вражав всіх навкруги з першої хвилини. Співак доволі часто експериментував і з макіяжем, особливо акцентуючи на очах..

Говорячи про сучасних чоловіків-зірок, які популяризують макіяж, неможливо не згадати культового актора Джонні Деппа. Він носить один з найскладніших макіяжів в історії кіно, перевтілюючись у кардинально різних персонажів. Втім, макіяж в житті актора присутній не лише в кіно, а й в повсякденному житті. Зірка світового рівня до сьогодні з'являється на публіці з підведеними очима.

Актор і музикант Джаред Лето дуже часто з'являється на публіці з макіяжем, і що важливо – він дуже пасує знаменитості. Втім, актор про це знає і носить мейкап так, ніби народився з ним. Яскраві тіні, нафарбовані губи, ефектний манікюр та кольорове волосся вже давно стали частиною образу Джареда Лето.

Соліст групи Måneskin Даміано Давид став відомим на увесь світ після того, як група перемогла на Євробаченні в 2021 році. Образ зірки нерідко має епатажний вигляд, а макіяж – давно став не лише частиною сценічного образу.

Голлівудський актор Езра Міллер, який відомий своєю роллю у фільмі "Фантастичні звірі і де їх шукати", з'являється з яскравим макіяжем не лише на фотосесіях, а й на різних заходах і червоних доріжках.

Співак Адам Ламберт має у своєму арсеналі чимало косметичних засобів. Його макіяж завжди яскравий, а шкіра – сяє.

Актор Шуті Ґатва має ефектну зовнішність, яку вигідно підкреслює легким макіяжем. Легкий блиск на губах та підфарбовані очі – мастхев шотландської зірки.

Список зірок-чоловіків, які роблять макіяж, можна продовжувати й далі. Багато знаменитостей цього не афішують, однак ідеальний тон шкіри та виразні очі – це не лише гарна генетика, а й вдало підібраний природний макіяж, який розкриває красу.