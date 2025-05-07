Тіна Кароль викликала фурор в розкішній сукні у Сакраменто: бездоганний вихід

Нещодавно Тіна Кароль мала виступ на фестивалі "Мрія фест" у Сакраменто, що у Каліфорнії. Знаменитість підібрала для себе бездоганний аутфіт, який викликав фурор у всіх її прихильників.

Час від часу Тіна Кароль відправляється за кордон зі своїми виступами, тож на початку травня потішила українців, які проживають у США, своїми піснями, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тіни Кароль.

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Виконавиця любить красиво одягатися й часто обирає плаття, які демонструють її дивовижну фігуру. Співачка постійно займається спортом, тож залюбки приміряє сукню та костюми з вирізами. На свій черговий виступ Тіна обрала дивовижне плаття.

Розкішний вигляд Тіни Кароль

Зірка українського шоубізу вийшла на сцену в бежевій сукні бездоганного фасону. Плаття складалося з корсета, який підкреслював зону декольте й мав відкриті боки, які додавали виробу особливої сексуальності. На рівні талії корсет довершувала спідниця в довжині максі з глибоким розрізом спереду й шлейфами.

Родзинкою сукні став також шарф, який Тіна одягнула на шию. Ця річ додала сукні елегантності й шарму. Аутфіт знаменитості доповнили босоніжки чорного кольору з T-подібним ремінцем, які цього року будуть доволі популярними.

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Вже тривалий час Тіна Кароль виходить у світ зі своєю звичною зачіскою. Співачка збирає передню частину волосся й закріплює ззаду шпилькою, випускаючи передні пасма. У своєму фірмовому образі виконавиця постала перед шанувальниками й в Сакраменто.

Прихильники вже засипали Тіну Кароль у коментарях приємними словами й щирими компліментами її зовнішності та голосу.