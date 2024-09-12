У зеленому костюмі з воланами: Тіна Кароль здивувала незвичним вбранням

39-річна співачка Тіна Кароль вчергове продемонструвала своїм підписникам цікавий образ. Цього разу знаменитість постала у незвичному зеленому костюмі з об’ємними воланами.

Тіна Кароль любить дивувати публіку своїми розкішними образами. Манекенниця слідкує за своєю фігурою, систематично займається спортом, тому залюбки хизується підтягнутим тілом і пресом.

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Співачка обожнює фотосесії, тому часто знімається в красивих сукнях чи стильних костюмах. Дедалі частіше Тіна почала створювати для себе різноманітні аутфіти. У відеоролику пісні "Відчиняю" зірка постала в цікавих речах.

Новий образ Тіни Кароль

Виконавиця одягнула яскраво-зелений костюм від українського бренду TG by Tetyana Chumak. Вбрання з весняно-літньої колекції 2025 року складалося з розкішного топу на довгий рукав, який доповнювали волани та цікавого обрамлення, яке було по краях оздоблено об’ємними скручуваннями.

Look співачки доповнила коротка спідниця в цьому стилі, якій також були характерні великі волани. Цей костюм дизайнерка створила для майбутнього літнього сезону, тож на сайті бренду вбрання ще немає у продажу, втім на інстаграм-сторінці є фото з моделлю у кремовому ідентичному костюмі.

Тіна Кароль любить класику та базові кольори, однак останнім часом багато експериментує над своїм стилем, тому обрала саме зелений яскравий колір. Образ співачка доповнила синіми босоніжками. Волосся зірка українського шоу-бізнесу закріпила шпильками ззаду, випустивши два тонкі передні пасма, одягнула золотисті сережки та довершила look ніжним макіяжем.

Співачка має у своєму гардеробі чимало вбрання від відомих люксових брендів, однак останнім часом постає перед камерами виключно в речах від українських брендів. У Тіни є багато колаборацій з вітчизняними марками, тож тепер всі образи виконавиці складаються з речей виключно з вбрання, яке створили українські митці.