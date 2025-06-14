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Lady Б'юті-тренди Цей педикюр обожнює Кім Кардаш’ян: не пропустіть головний тренд літа
14 червня, 21:35
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Цей педикюр обожнює Кім Кардаш’ян: не пропустіть головний тренд літа

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Кім Кардаш’ян змінила свою думку про французький педикюр і тепер обожнює його.
  • Переваги трендового французького педикюру: пасує під всі образи, робить пальці довшими і тонкішими, підходить для будь-якого сезону.

Кім Кардаш’ян зізнавалась, що колись вона вважала французький педикюр несмаком. Однак згодом діва змінила свою думку. Зараз зірка обожнює саме такий дизайн.

Цього літа в моді дещо змінений французький педикюр. Він має набагато елегантніший вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який виглядає трендовий педикюр у 2025

Цьогоріч в моді мінімалізм та округла форма. Вона не тільки виглядає більш гарно, а ще й вважається кращою для здоров'я нігтів.

Зверніть увагу! Вагомою перевагою такої форми є те, що, коли нігті відростають, це зовсім не помітно.

Трендовим дизайном вважається саме Milky French. Тобто, м’яка, молочно-біла основа і акуратний світлий кінчик. 

У чому перевага такого педикюру:

  • прекрасно підходить під всі образи;
  • візуально робить пальці довшими та тонкішими;
  • чудово підходить для будь-якого сезону.