14 червня, 21:35
Цей педикюр обожнює Кім Кардаш’ян: не пропустіть головний тренд літа
Основні тези
- Кім Кардаш’ян змінила свою думку про французький педикюр і тепер обожнює його.
- Переваги трендового французького педикюру: пасує під всі образи, робить пальці довшими і тонкішими, підходить для будь-якого сезону.
Кім Кардаш’ян зізнавалась, що колись вона вважала французький педикюр несмаком. Однак згодом діва змінила свою думку. Зараз зірка обожнює саме такий дизайн.
Цього літа в моді дещо змінений французький педикюр. Він має набагато елегантніший вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який виглядає трендовий педикюр у 2025
Цьогоріч в моді мінімалізм та округла форма. Вона не тільки виглядає більш гарно, а ще й вважається кращою для здоров'я нігтів.
Зверніть увагу! Вагомою перевагою такої форми є те, що, коли нігті відростають, це зовсім не помітно.
Трендовим дизайном вважається саме Milky French. Тобто, м’яка, молочно-біла основа і акуратний світлий кінчик.
У чому перевага такого педикюру:
- прекрасно підходить під всі образи;
- візуально робить пальці довшими та тонкішими;
- чудово підходить для будь-якого сезону.