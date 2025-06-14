Цей педикюр обожнює Кім Кардаш’ян: не пропустіть головний тренд літа

Кім Кардаш’ян зізнавалась, що колись вона вважала французький педикюр несмаком. Однак згодом діва змінила свою думку. Зараз зірка обожнює саме такий дизайн.

Цього літа в моді дещо змінений французький педикюр. Він має набагато елегантніший вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який виглядає трендовий педикюр у 2025

Цьогоріч в моді мінімалізм та округла форма. Вона не тільки виглядає більш гарно, а ще й вважається кращою для здоров'я нігтів.

Зверніть увагу! Вагомою перевагою такої форми є те, що, коли нігті відростають, це зовсім не помітно.

Трендовим дизайном вважається саме Milky French. Тобто, м’яка, молочно-біла основа і акуратний світлий кінчик.

У чому перевага такого педикюру: