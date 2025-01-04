Вишнева кола, імбир і еспресо: найпопулярніші кольори для фарбування волосся у 2025 році

У 2025 році трендових відтінків для фарбування волосся буде настільки багато, що кожен точно віднайде щось для себе. Експерти розповіли, що в моді буде відтінок вишнева кола, імбирний пряник чи класичний блонд, як в старому голлівудському кіно.

У новому сезоні нас чекають універсальні та сміливі кольори, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Важливо лише, аби колір волосся підкреслював відтінок шкіри, колір очей та й загалом доповнював стиль. З новим кольором волосся вам має бути комфортно.

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Вишнева кола

Відтінок червоного у 2025 році не здаватиме позицій, тому серед фарбувань найпопулярнішим стане відтінок вишневої коли. Таке волосся виглядатиме глибоким, а стійкий колір не буде довго вимиватися.

Тепло-холодний відтінок

Нас чекає цього року фарбування, яке поєднає в собі холодні й теплі золотисті відтінки, які нададуть м’якого ефекту.

Імбирна пряність

Цей відтінок вже стриманіший за мідний. Він підійде тим, хто хоче додати образу енергійності, але без надмірності.

Mocha Mousse

У 2025 році всі звертають увагу на відтінок Mocha Mousse – теплий коричневий колір з легкою прохолодою. Він складається з ідеального балансу глибини й тепла. Рекомендовано робити всім, хто шукає для себе вишуканий коричневий відтінок.

Еспресо-мартіні

Цього року в моді буде багато шоколадних відтінків. Новий колір вирішила на собі випробувати Хлої Кардашян. Виглядає він вишукано та ефектно.

Примхливий каштан

Додаткового блиску волоссю надасть насичений відтінок коричневого. Колір нагадує майже чорний колір, але все одно не є таким темним.

Поцілунок сонця

Спробуйте для себе в новому сезоні фарбування, в якому висвітлюються окремі прядки. Це дуже простий та невибагливий спосіб зробити зачіску цікавішою. Однак поєднання блонда й брюнета вимагає певних зусиль, тому за таким відтінком слід добре доглядати, щоб він не змивався.