Макіяж, який люблять всі дівчата: 3 головні тренди, які треба знати

Дівчата люблять красиво виглядати, а макіяж лише допомагає їм підкреслити вроду. Усі ми любимо приміряти на собі цікаві образи, які стосуються вбрання, втім додати цікавої родзинки вигляду можна завдяки макіяжу.

З макіяжем можна експериментувати й зробити щось таке, що радять beauty-майстрині у своїх соцмережах, пише 24 Канал. Макіяж – це важлива складова образу, тож для того, щоб ви не залишалися осторонь від тенденцій, розповідаємо про найпопулярніші варіанти, які будуть актуальними цієї зими.

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Ляльковий макіяж очей

Зробити красивий макіяж очей можна надихнувшись ляльками Барбі. Спочатку на повіки треба нанести праймер, який зволожить та розгладить шкіру. Він створює чудову м’яку основу під тіні. Далі на верхню лінію вій треба нанести темний олівець для очей так, щоб між віями не залишилося світлих місць й розтушувати, щоб створити димчастий ефект.

Важливим в цьому макіяжі залишаються вії. Їх треба добре промалювати кілька разів, щоб вони чудово підкреслювали й виділяли око.



Ефектний макіяж, який люблять дівчата / Фото Pinterest

Яскравий рум’янець

Дівчата з тіктоку обирають для себе кремові рум’яна, які допомагають створити натуральний рум’янець й надають вигляду приємний вологий блиск. Наносити їх можна не лише на тональний крем, але й на зволожену шкіру. Їх легко розтушувати, але наносить дуже трошки, щоб не переборщити.



Розкішний макіяж, який люблять дівчата / Фото Pinterest

Відсутність туші та червона помада

Ще восени хвилею пронісся тренд на відсутність туші в образі. Його підхопили багато модниць й справді створювали макіяж так, наче забули нафарбувати вії тушшю. Такий мейк буде в моді у 2025 році. Щоб відсвіжити образ – нафарбуйте губи червоною помадою.

Актуальним досі залишається макіяж без макіяжу. В його основі – легенька тональна основа та губи нафарбовані блиском чи помадою, яка відтворює природний колір губ.



Ефектний макіяж, який люблять дівчата / Фото Pinterest