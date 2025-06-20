Шикарний манікюр у трендовому кольорі: він виглядає неймовірно

Зелений колір є беззаперечним трендом цього року. І не дивно, адже він неймовірно багатогранний та "багатий" на відтінки.

Зокрема, зелений може стати хорошою основою для створення манікюру. Також цим кольором легко доповнити оригінальну композицію, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Варіанти шикарного манікюру у зеленому кольорі

Північне сяйво

Ефект "Cat eye" додасть родзинку у будь-який манікюр. Особливо гарно такий дизайн виглядатиме літом, адже на сонці нігтики з цим покриттям неймовірно сяятимуть.

Квітковий бум

За допомогою блискіток можна додати родзинку навіть у найпростіший манікюр. А якщо ще поєднати сяйво та квітковий принт, вийде по-справжньому оригінальна композиція.

Буяюча зелень

Це складніший варіант манікюру, адже необхідно саме малювати на нігтиках. Щоб спростити процес створення такого дизайну, можна використати наліпки.

Усе в 3D

За допомогою 3D-фігурок можна створити дуже оригінальний манікюр. Прикрашати таким чином необов'язково усі нігті. Достатньо буде і одного акценту.

Аби створити аналогічний дизайн, можна придбати уже готові 3D фігурки. Також такого типу прикраси створюються на нігтях самостійно, завдяки гелю.