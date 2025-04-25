Варіанти ідеального весняного манікюру: не пропустіть ці травневі тренди

Френч ніколи не виходить з моди. До того ж цей варіант манікюру прекрасно виглядає на різній довжині нігтів.

Щоб зробити класичний френч цікавішим, можна додати певні цікаві елементи. Наприклад, використати декілька кольорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Варіанти трендового френча у 2025

Квітковий френч

Френч можна урізноманітнити за допомогою малюнків. Особливо стильно виглядатиме варіант, де усі елементи зроблені в одному кольорі.

Френч "з любов'ю"

Манікюр з сердечками завжди виглядає витончено та романтично. Аби такий дизайн був більш стриманим, можна прикрасити малюнками лише декілька нігтиків.

На яскравій основі

Можна відійти від класичного уявлення про френч і зробити його на яскравій основі. Зверніть увагу на трендовий фіолетовий колір. Він дуже гарно виглядає на нігтиках.

Цукерковий френч

Френч, який нагадує цукерки, виглядає дуже оригінально. Щоб зробити цей манікюр цікавішим, можна обрати сяючу основу. Також родзинки додасть "віддзеркалення" верхньої смужки.

Подвійний кольоровий френч

Френч виглядатиме набагато цікавішим, якщо використати одразу декілька кольорів. Наприклад, можна зробити подвійну смужку.

Зверніть увагу! Аби такий варіант манікюру був більш оригінальним, можна зробити одну зі смужок блискучою.