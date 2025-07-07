Коли найкраще тренуватися в спеку: корисні поради, які треба знати

Заняття спортом в спеку – завдання не з легких. До тренувань потрібно правильно підійти, щоб не перегрітися й не зневоднити організм. Щоб отримати гарний результат та не зашкодити організму, варто скористатися корисними порадами.

Влітку найкращим часом для тренування вважається ранок (з 5:30 до 08:00) та пізній вечір (з 19:30 до 20:00), пише 24 Канал з посиланням на Elle. З 10:00 до 17:00 варто уникати тренувань, оскільки саме на цей час припадає сонячний пік активності та висока температура.

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Рекомендації щодо тренувань у спеку

Влітку варто тренуватися в тінистих місцевостях – парках, лісових зонах чи поруч з водою. Приміщення варто обирати кондиціоновані чи провітрювальні зали.

Спека посилює навантаження на спеку, тому в цю пору зробіть тренування легшими й не такими інтенсивними, як зазвичай. Одяг повинен бути легким та світлим, а тканина дихаюча – з бавовни чи спеціального фітнес-матеріалу.

Кожних 15 хвилин тренування пийте воду, навіть якщо не відчуваєте потреби. У спеку найкраще займатися ходьбою, йогою, стретчингом, легким бігом чи їздою на велосипеді в тінистих місцях. Силові тренування та кардіо з високим навантаженням краще відкласти.

Навіть тренуючись в залі, краще відводити на тренування ранкові години, або пізні вечірні, коли температура на вулиці вже не така висока. Щоб не перевантажувати серце, потрібно завершити тренування, якщо почне боліти голова чи паморочитися.

Правила тренування від Аніти Луценко

Фітнес-тренерка навела 5 ключових порад, які допоможуть правильно та ефективно займатися спортом в спекотні дні вдома.

Провітріть кімнату

Перед тренуванням протріть підлогу, щоб зволожити повітря. Таким чином в кімнаті буде легше дихати.

Частіше пийте воду

Якщо під час тренування ви рясно потієте, тоді води потрібно пити багато. Якщо ж мало, тоді кілька ковтків буде достатньо.

Зробіть розминку

Перед тренуванням не забувайте про розминку. Для того, щоб не було різких стрибків тиск – не поспішайте.

Закінчуйте тренування стретчингом

Розтяжка чудово розслабляє м’язи та відновлює дихання й серцебиття після навантаження.

До слова, психологи рекомендують кілька вечірніх ритуалів для покращення ранкового пробудження. Як швидко прокидатися вранці – читайте в нашому матеріалі.

Прийміть контрастний душ

До і після тренування прийміть контрастний душ. Він зможе підбадьорити, додасть сили й поверне до життя.