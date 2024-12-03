Стрижки, які пасують жінкам будь-якого віку: варіанти на довге та коротке волосся

Стрижка відіграє важливу роль в образі кожної жінки, тому дуже важливо, щоб вона відповідала формі обличчя й навіть мала омолоджуючий ефект для панянок старшого віку. Чомусь багатьом хочеться змін наприкінці, чи на початку року, тож розповідаємо про зачіски, які можна буде зробити нам усім.

Зачіска здатна доволі сильно вплинути не лише на настрій людини, але й на її образ й змінити його досить сильно, пише 24 Канал. Тому для тих, хто хоче кардинально щось змінити у своєму житті, рекомендуємо звернути увагу на кілька популярних стрижок, які підійдуть всім жінкам.

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Каскад

Така стрижка пасує молодим дівчатам та старшим жінкам. М’які та перехідні лінії в шарах розпочинаються з верхівки й закінчується все нижче по довжині волосся. Каскад доволі мило виглядає з чубчиком, тому можете підстригти трендовий чубчик-шторку, який зможе омолодити й відняти кілька зайвих років.



Красиві та стильні зачіски з 90-х / Фото Pinterest

Піксі

Ця стрижка не є досить простою, оскільки вимагає від жінки сміливості на такий короткий варіант стрижки. Піксі красиво виглядає рівним чи асиметричним. Тут варто відштовхуватися від того, що буде пасувати вашому обличчю. Плюс такої зачіски в тому, що її не доведеться важко укладати.



Красиві та стильні зачіски з 90-х / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб цього року б’є всі рекорди, тож її неможливо обійти увагою. Варіантів такої зачіски є безліч, тож вам варто лише обрати те, що буде найбільше пасувати до вашого стилю. Боб може бути вкороченим та подовженим. Останній варіант дозволить вам створювати різноманітні локони.



Красиві та стильні зачіски з 90-х / Фото Pinterest

Мода 90-х років подарувала нам низку культових стрижок, які відображали дух епохи – свободу до експериментів. Окрім цих зачісок актуальними ще є стрижка шег, андеркат, гранжевий стиль та багато інших.