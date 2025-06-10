У моду вривається улюблений принт Джекі Кеннеді – це символ розкоші

Цього літа очікується на велике повернення принту Pucci, який вже починають активно носити європейські модниці. Раніше цей принт був широко популярним у 60-х роках, а тепер знову повертається в тренди.

Принт "пуччі" пішов від модного італійського будинку Emilio Pucci, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У їхньому фірмовому принті поєднуються геометричні візерунки з пастельними та яскравими кольорами.

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Що відомо про принт Pucci

Свого часу такі ефектні завитки на тканині обожнювали Джекі Кеннеді, Софі Лорен та Мерилін Монро. У 60-х роках принт Pucci був символом розкоші, який носили представники високого класу на пляжах Амальфітанського узбережжя.

Естетика цього принта стала швидко впізнаваною в усьому світі. Бренд став особливо популярним після 1951 року, коли Пуччі організував перший показ мод у Флоренції, де представив свій знаменитий принт. Геометричний візерунок неймовірно сподобався представникам італійського елітного суспільства, а згодом його почали носити голлівудські зірки.

Велике повернення принту Pucci

Покоління Z любить експериментувати й відкопувати ретро-тренди, щоб мати змогу виділятися на тлі інших. Якщо в минулих сезонах в нас було повернення до 90-х, то вже цього року ми будемо носити принт, який був відомий шість десятиліть тому.

Геометричний візерунок навіть був помітний в серіалі "Білий лотос", тож посприяв швидшій його появі в трендах. У Європі вже активно носиться принт, тож бренд скористався новою хвилею популярності та нещодавно організував модний показ у Портофіно, який закрила Наомі Кемпбелл.

Модний принт, який обожнювали знамениті жінки, тепер носять сучасні інфлюенсерки. Абстрактний візерунок має всі шанси стати одним з найпопулярніших цього літа, тож уважніше придивіться до речей, які вже активно носять блогерки.

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