У моду вривається улюблений принт Джекі Кеннеді – це символ розкоші
- Принт Pucci, популярний у 60-х роках, повертається в моду цього літа й активно носиться європейськими модницями.
- Цей геометричний візерунок, що поєднує пастельні та яскраві кольори, був улюбленим для таких знаменитостей, як Джекі Кеннеді та Софі Лорен.
Цього літа очікується на велике повернення принту Pucci, який вже починають активно носити європейські модниці. Раніше цей принт був широко популярним у 60-х роках, а тепер знову повертається в тренди.
Принт "пуччі" пішов від модного італійського будинку Emilio Pucci, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У їхньому фірмовому принті поєднуються геометричні візерунки з пастельними та яскравими кольорами.
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Що відомо про принт Pucci
Свого часу такі ефектні завитки на тканині обожнювали Джекі Кеннеді, Софі Лорен та Мерилін Монро. У 60-х роках принт Pucci був символом розкоші, який носили представники високого класу на пляжах Амальфітанського узбережжя.
Естетика цього принта стала швидко впізнаваною в усьому світі. Бренд став особливо популярним після 1951 року, коли Пуччі організував перший показ мод у Флоренції, де представив свій знаменитий принт. Геометричний візерунок неймовірно сподобався представникам італійського елітного суспільства, а згодом його почали носити голлівудські зірки.
Велике повернення принту Pucci
Покоління Z любить експериментувати й відкопувати ретро-тренди, щоб мати змогу виділятися на тлі інших. Якщо в минулих сезонах в нас було повернення до 90-х, то вже цього року ми будемо носити принт, який був відомий шість десятиліть тому.
Геометричний візерунок навіть був помітний в серіалі "Білий лотос", тож посприяв швидшій його появі в трендах. У Європі вже активно носиться принт, тож бренд скористався новою хвилею популярності та нещодавно організував модний показ у Портофіно, який закрила Наомі Кемпбелл.
Модний принт, який обожнювали знамениті жінки, тепер носять сучасні інфлюенсерки. Абстрактний візерунок має всі шанси стати одним з найпопулярніших цього літа, тож уважніше придивіться до речей, які вже активно носять блогерки.
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