Літо має один величезний плюс – можна зібратися за 5 хвилин та виглядати на всі 100%. Саме тому дівчата обирають для себе прості формули зі ставкою на мінімалізм. Попри всі класичні низи на спекотну пору, подовжені бермуди не втрачають популярності.

У мережі можна помітити безліч стилізацій з бермудами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Втім, подовжені шорти здатні трохи вкоротити ріст, тому пропонуємо обрати в’єтнамки на підборах, які допоможуть виглядати стильно, при цьому не переживати про вкорочення зросту.

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З чим носити бермуди влітку?

В’єтнамки на підборах не втрачають популярності ще від весни. Вони сильно сподобалися модницям, тож дівчата одягають їх під джинси, штани, спідниці, сукні та бермуди.



Цікаві образи з бермудами / Фото Cosmopolitan

Подовжені шорти з в’єтнамками мають доволі красивий та ефектний вигляд. У них можна йти в офіс чи на прогулянку з друзями. Структурований крій додає образу зібраності, а в’єтнамки трішки розслабляють.

Виходячи з дому в холодний ранок, радимо приміряти зверху жакет в тон до бермудів, одягнути сорочку під базову майку, чи топ. Та якщо на підборах не хочеться перебувати увесь день, то цілком можливо замінити це взуття на звичайні в’єтнамки.



Цікаві образи з бермудами / Фото Cosmopolitan

У спекотну пору можна ще додати босоніжки на підборах, слінгбеки чи туфлі-човники, в яких буде комфортно перебувати.