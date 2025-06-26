Які кольори педикюру зараз в моді: не пропустіть ці тренди

Настала пора року, коли багато дівчат роблять педикюр з покриттям. Обрати колір з широкої палітри буває важко. Якщо ви також стикаєтесь з цією проблемою, спробуйте звернути увагу на трендові відтінки.

В моду увійшли різні кольори педикюру. Зокрема, спокійні відтінки. Вони прекрасно підійдуть для тих, кому потрібно дотримуватися дрес-коду, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який педикюр зараз в моді

Пристрасний червоний

Цей педикюр стане окрасою впевнених у собі жінок. Такий колір виглядає дуже стильно та гармонійно. До того ж червоний ніколи не виходить з моди.

Небесно-голубий

Такий колір чудово підійде для ніжних та тендітних дівчат, що цінують спокій. Прекрасний варіант педикюру, якщо ви надаєте перевагу ненав'язливим відтінкам.

Нюд

Нюд – вічна класика, яка завжди в тренді. Однією з його переваг є те, що, коли такий педикюр відростає, це зовсім непомітно.

Лавандовий

Цьогоріч в моді лавандовий колір. Педикюр у такому відтінку виглядає неймовірно стильно.

Щоб урізноманітнити однотонний педикюр, можна додати цікаві акценти на нігтики. Зокрема, оригінальний малюнок.