Найкращі жіночі виходи 2024 року: образи знаменитостей, які вражали та дивували

Наприкінці року всі підбивають підсумки та згадують найяскравіші події – від сфери науки до спорту, політики та модного світу. У матеріалі про найкращі жіночі виходи ми підготували стильні образи зірок, найяскравіші обкладинки та цікаві події, які найбільше нам запам’яталися.

Щороку ми перелічуємо виходи селебретіз в речах від українських брендів, пише 24 Канал. Найвідоміші знаменитості настільки часто одягають речі з етикеткою "Made in Ukraine", що здивування вже відходить на другий план, а залишається лише гордість та невимовна радість за прорив дизайнерів з України на світовій арені.

Зверніть увагу "Білі вечірки" P Diddy, блогери-втікачі та інше: 8 найгучніших скандалів у світі шоубізнесу

Знаменитості не лише виходять на вулиці міст в речах від українських брендів, але й залюбки приміряють ці речі для зйомок в глянцевих виданнях.

Окрім таких найкращих виходів селебретіз, ми згадаємо ефектний вихід Кайлі Дженнер в однакових речах зі своєю донькою на Тижні моди, легендарну обкладинку Vogue з кількома десятками знаменитостей та неймовірний вихід Зендеї під час туру стрічки "Дюна".

Також 2024 рік запам’ятався Каннським кінофестивалем, модною подією Met Gala та весіллям сина найбагатшої людини Індії, куди з’їхалися зірки зі всіх куточків світу. Якими ж були найкрасивіші жіночі виходи впродовж всіх 12 місяців – читайте в нашому матеріалі.

Хлої Кардашян знялася у спідниці Frolov для відомого журналу

Американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Хлої знялася для журналу Tmrw у спідниці від українського дизайнера Івана Фролова. Вона обрала для себе шкіряну модель на високій посадці з вирізами на стегнах.

Хлої Кардашян у спідниці від Івана Фролова

Кайлі Дженнер на шоу Valentino з донькою

Ще одна сестра клану Кардашян-Дженнер вразила появою на Тижні моди у Парижі. Кайлі захопила усіх виходом зі своєю 5-річною донькою Стормі в однаковому вбранні. Інфлюенсерка одягнула чорну сукню, яку довершила накидною з пір’ям. Стормі теж одягнула чорне плаття з пір’ями на рукавах. Мама та донька позували перед камерами в чорних окулярах.



Кайлі Дженнер прийшла з донькою на модний показ / Фото Getty Images

Діта фон Тіз в сукні Юлії Магдич

Діва бурлеску Діта фон Тіз одягнула вишиту сукню від львівської дизайнерки Юлії Магдич за 65 тисяч гривень. Вона обрала для себе червону вишиванку з відкритими плечима та величезними ліліями в бірюзовому відтінку.

Діта фон Тіз в сукні від бренду Yuliya Magdych

Обкладинка Vogue з 40 зірками

У лютому 2024 року головний редактор британського глянцю Vogue Едвард Еннінфул презентував свій останній номер. Свій пост він покинув вражаюче, представивши легендарну обкладинку з 40 знаменитостями. На ній позували найвідоміші зірки – від Опри Вінфрі та Вікторії Бекхем до Серени Вільямс та Дуа Ліпи. Це вперше в історії, на обкладинці з’явилася така кількість зірок.



Остання обкладинка Едварда Еннінфула для британського Vogue / Фото з інстаграму глянцю

Зендея у костюмі робота на прем’єрі "Дюни-2"

Акторка здійснила найефектніший вихід у костюмі робота. Вона обрала кутюрний образ 1995 року від модельєра Тьєрі Мюглера. Металізований футуристичний костюм, який нагадував класичні лицарські обладунки, Зендея доповнила коштовним кольє.

Зендея на прем'єрі фільму "Дюна 2" в Лондоні / Фото Getty Images

Вихід Вікторії Бекхем на милицях

На початку весни дизайнерка Вікторія Бекхем презентувала у Парижі свою власну колекцію вбрання, однак напередодні вона невдало впала та пошкодила ногу. Під час фінальної подяки наприкінці показу вона вийшла до гостей в чорному образі з милицями.

Дивовижний вихід Вікторії Бекхем, який розлетівся мережею

Василіса Степаненко на Оскарі

Продюсерка фільму "20 днів у Маріуполі", який здобув премію на церемонії Оскар, на важливу кінематографічну подію обрала для себе сукню від бренду Gasanova з крепу. Вона одягнула сукню з оголеним плечем та довгим рукавом, що був оздоблений драпіруванням. Глибокий, але стриманий розріз на нозі доповнив вишукану сукню.

"20 днів у Маріуполі" став найкращим документальним фільмом. Це перший в історії Оскар України за увесь час кінонагород.



Василіса Степаненко та Євген Малолєтка / Фото Getty Images

Мадонна в капелюсі Руслана Багінського

Знаменита співачка вже вчергове продемонструвала свою любов до головних уборів дизайнера зі Львова Руслана Багінського. Мадонна відвідала виставку сина у Маямі, одягнувши стильний зелений костюм та білий капелюх від українського бренду.

Співачка Мадонна в головному уборі львів'янина Руслана Багінського

Селін Діон на обкладинці Vogue

Співачка Селін Діон, яка страждає на невиліковну хворобу синдрому м’язової скутості з’явилася цього року на обкладинці видання Vogue. Своєю зйомкою для видання вона спричинила фурор, оскільки ця поява стала першою за рік після того, як співачка повідомила всім про недугу.



Селін Діон знялася для видання / Фото Vogue

Відвертий вихід Белли Хадід в Каннах

Модель Белла Хадід не посоромилась вийти на доріжку Каннського кінофестивалю у прозорій сукні, яка повністю оголювала її груди.

Для виходу модель обрала бежеву сукню з тюлевого прозорого матеріалу від бренду Saint Laurent. Попри найвідвертіший вихід фестивалю, образ спричинив шквал захоплення у фанатів.



Белла Хадід здійснила вихід у відвертій сукні / Фото Getty Images

Кім Кардашян на Met Gala

Відома бізнесвумен Кім Кардашян любить вражати своїми образами на червоних доріжках. Для модної події вона обрала плаття, яке зробило її талію неприродно тонкою. Прихильники захейтили її за такий вихід, оскільки сукня в корсеті виглядала так, наче повністю здавлює органи.

Кім Кардашян в незвичній сукні, яку обрала на Met Gala

102-річна жінка на обкладинці Vogue

Видання німецького глянцю Vogue прикрасила 102-річна Марго Фрідлендер. Вона – одна з 5 останніх людей, які досі живуть після пережитого Голокосту. Останні 14 років свого життя німецька активістка та ораторка розповідає німецькій молоді правду про нацизм та Голокост. Попри свій поважний вік, вона зголосилася на зйомку та вразила всіх миловидними кадрами.

Марго Фрідлендер стала зіркою видання Vogue

Сестри Кардашян на відомому весіллі в Індії

Кім та Хлою Кардашян запросили на весілля сина індійського мільярдера. На найбагатше весілля сім’ї витратили 600 мільйонів доларів, тож на таке королівське святкування Хлої та Кім вирішили одягнути розкішні сарі з коштовним камінням. Кім одягнула красиве вбрання червоного кольору, яке довершувало її бездоганну фігуру. Хлої ж приміряла костюм з рукавами, доповнивши образ багатошаровим чокером та сумкою-кошиком.

Кім та Хлої Кардашян в традиційному індійському вбранні

Леоні Ганне в сукні українського бренду

Відома німецька модниця Леоні Ганне часто одягає речі від українського бренду. На День Незалежності нашої країни білявка приміряла сукню від дизайнерки Анни Октябрь за 34 тисячі гривень. Леоні Ганне підтримує українську культуру через співпрацю з різними дизайнерами. Цього року вона навіть створила колекцію спільно з брендом SANTA.

Інфлюенсерка у платті від Anna Ocrober

Анджеліна Джолі у вінтажній сукні

Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Марія" у Нью-Йорку з'явилася в вінтажній сукні 1955 року від бренду Madame Grès, дизайнерка якої пов'язана з Україною через шлюб з українським художником Сергієм Черевковим.



Бездоганний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Джіджі Хадід відкрила показ Victoria's Secret

Завершує наші спогади вихід Джіджі Хадід на подіум Victoria's Secret. Шоу відбулося вперше за останніх 5 років та зібрало під одним дахом безліч відомих моделей. Американка продефілювала в рожевій спідній білизні з величезними крилами "ангела", які є фішкою відомого бренду. Вперше на шоу з'явилися Кейт Мосс і Карла Бруні, а завершила показ Тайра Бенкс.

Джіджі Хадід першою пройшлася подіумом на показі Victoria's Secret

У 2024 році знаменитості вражали ефектними виходами на світських заходах. Вони обирали прозорі та вінтажні сукні, нестандартні костюми та коштовні прикраси, а ще одягали багато речей від українських дизайнерів.

В історію увійшла дивовижна обкладинка Vogue з кількома десятками відомих людей, які відклали всі свої справи та зібралися в одному місці та в один час. Для України знаковою стала перемога на Оскарі з елегантним виходом на червону доріжку творців фільму в чорних образах.

102-річна німкеня, яка стала зіркою обкладинки, своїм прикладом показала, що в цьому житті ніколи не пізно робити щось вперше, а Селін Діон з невиліковною хворобою, яка стала головною героїнею видання, продемонструвала незламність та жагу до життя.