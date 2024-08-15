Як справжня русалка: дівчина після відпочинку біля басейну прокинулась з новим кольором волосся

Купання в басейні часто є ідеальним способом охолодитися влітку, але, як виявилося, це може завдати неочікуваної шкоди волоссю.

Саме це і сталося з однією тікток-блогеркою. Як змінилося її волосся після відпочинку біля басейну, розповідаємо далі.

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Як купання у басейні вплинуло на волосся дівчини

Авторка контенту Джой отримала понад сім мільйонів переглядів у тікток після того, як показала, що її нещодавно пофарбовані локони стали бірюзовими після плавання в басейні.

Дівчина, яка звернулася за порадами щодо таких випадків, пожартувала, що збулася її дитяча мрія перетворитися на русалку. Однак прикрий інцидент стався всього за два дні до того, як Джой, яка живе в США, мала почати навчання в університеті, тож вона шукала розв'язання проблеми.

Як волосся дівчини змінило колір після басейна: дивіться відео

Що мені робити? Будь ласка, допоможіть,

– благала вона.

Багато людей швидко відгукнулися на питання блогерки. Один стиліст сказав, що у разі обмеженого бюджету можна пробувати нейтралізувати зелений червоним відтінком або, якщо це дозволяють фінанси, звернутися до колориста для детоксикації. Інша ж людина порадила використати фіолетовий шампунь.

Водночас кілька користувачів тікток заохочували Джой прийняти її новий тон волосся. "Він пасує до твоїх очей", "Залиште – виглядає весело", – писали вони.

Однак не всі були такими оптимістичними. Одна людина поділилася власною жахливою історією, прокоментувавши: "Мені знадобилося буквально три роки, щоб повністю очистити волосся після такого".