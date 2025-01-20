Як часто можна нарощувати вії: відповідь, яку треба знати дівчатам

Дівчата люблять нарощувати вії, оскільки така beauty-процедура дозволяє їм зекономити час на фарбуванні вії тушшю та й загалом увиразнити погляд. Нарощені вії у всіх носяться по-різному, тому треба знати, як часто можна вдаватися до такої процедури, щоб не зашкодити їм.

Нарощені вії люблять всі, хто хоче їх видовжити й надати об’єму, пише 24 Канал. Процедура навіть дає змогу скоригувати асиметрію та форму очей, візуально підняти опущені куточки та зробити погляд відкритішим.

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Як часто можна нарощувати вії

Правильно нарощені вії в хорошого майстра носяться місяць. Далі вже війки почнуть природно відпадати й будуть помітні певні залисини, хоч візуально вії виглядатимуть ще довгими.

В середньому нарощування вій можна робити через місяць чи півтора після попередньої процедури. У період вологості вії можуть випадати частіше, тому влітку до нарощення можна вдаватися частіше, хоча не дуже рекомендовано.

Лешмейкери не радять в першу добу після процедури мочити нарощені вії, а після 3 – 4 днів утриматися від гарячої ванни та душу. Також бажано відмовитися від лазні, сауну та басейну, оскільки клею потрібен час, щоб полімеризуватися.



Нарощувати вії можна кожного місяця / Фото Pexels

Щоб вії набагато довше носилися й мали презентабельний вигляд, під час миття обличчя зранку мийте його так, щоб вода потрапила на щоки на кутики очей, окремо долонями помийте чоло. Якщо будете терти все обличчя кожного дня, то вії почнуть відпадати набагато швидше.

Зверніть увагу, що нарощення вій не рекомендоване жінкам, які мають алергічні реакції на матеріали нарощування. Також від нарощення вій варто відмовитися людям з підвищеною сльозливістю, оскільки через тертя вії почнуть швидше відклеюватися, і як результат, їх доведеться робити частіше.

Найчастіше до нарощування вій вдаються дівчата, у яких від природи війки короткі й навіть туш не допомагає їх видовжити й створити бажаний об’єм. Якщо припинити процедуру нарощування, то тепер за допомогою спеціальних засобів та олійок для вій, їх можна відростити в домашніх умовах, однак результату доведеться чекати кілька місяців.