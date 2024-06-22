Вони також потребують догляду: прості способи зробити стопи знову м'якенькими

Ноги щодня піддаються великому навантаженню, що може призводити до сухості, загрубіння й інших проблем зі стопами.

Як подбати про свої ніжки та зробити стопи більш гладенькими, розповідаємо далі.

До теми Сезон босоніжок у розпалі: 5 ідей французького педикюру

Скраби для ніг

Догляд за стопами можна почати зі скрабів, які містять природні ексфоліанти, наприклад цукор або сіль, оскільки це чудовий спосіб позбутися мертвих клітин шкіри без шкоди для ніг.

Пемза

Це простий спосіб, який не варто недооцінювати. Усе, що вам потрібно зробити, це змочити пемзу і м’яко потерти нею круговими рухами по шорстких ділянках шкіри. Переконайтеся, що не тиснете занадто сильно, щоб уникнути пошкодження.

Маски-пілінги для ніг

Пілінг ніг не менш важливий, ніж пілінг обличчя. Щоб досягнути ідеального ефекту гладеньких стоп, можна використовувати маски-пілінги, які містять відлущувальні кислоти. Ці речовини розчинятимуть мертві клітини шкіри ніг та протягом кількох днів після процедури відлущуватимуть їх.