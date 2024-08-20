Лайфхак, що змінить життя: у мережі показали, як легко одягнути браслет

Можна знайти чимало жінок, які полюбляють носити браслети, але часто відмовляють собі у цьому задоволенні, адже вдягнути прикрасу самотужки буває непросто.

Виявляється, розв'язати цю проблему можна за кілька секунд. Як правильно одягати браслет, розповідає Lady 24.

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Як просто одягнути браслет

Браслети – це доволі популярні прикраси, які обожнюють жінки в усьому світі. Однак багато хто з них стикається з проблемою – одягнути аксесуар самотужки не так вже і просто.

Виправити це, виявляється, можна за кілька секунд. У мережі показали, як одягнути браслет за допомогою простого лайфхаку.

Як одягнути браслет: дивіться відео

Щоб легко та без сторонньої допомоги одягнути прикрасу, слід взяти невидимку.

Її потрібно протягнути в кільце на застібці аксесуара та взяти у долоню. Далі лишається тільки обгорнути браслет довкола зап'ястка та застібнути його.

Завдяки невидимці зробити це самостійно буде надзвичайно просто, адже браслет не зісковзуватиме з руки.