Як обрати ланцюжок на шию під форму вирізу: стилістка дала цінні поради

Чи задумувалися ви раніше про те, що форму ланцюжка й довжину треба вибирати під виріз вбрання? Стилістка Олена Шевченко дала шпаргалку, яка навчить вас підбирати прикраси під певний тип речей.

У своєму інстаграмі стилістка розповіла, що підбирати прикраси під виріз може навчитися кожна, оскільки основний закон полягає в тому, щоб прикраси повторювали контур декольте.

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До прикладу, якщо комір круглий – тоді треба обирати круглу форму ланцюжка. Для V-подібного коміра потрібно обирати довгу прикрасу. Обравши для себе широкий виріз кофти чи сукні, маєте пам’ятати, що прикраса повинна бути виключно на тілі й не доторкатися вбрання.

Олена Шевченко додала, що прикраси люблять відкриту шкіру та повітря. Це означає, що вони мають бути помітними. Виключенням є масивні довгі прикраси, які одягаються на водолазки чи сорочки.

Якщо ж у вас не дуже довга шия чи дуже обʼємний бюст, то довжина ланцюжка повинна бути трохи нижче ямочки на шиї, але не лежати на грудях. У таких випадках варто уникати чокерів.

Щоб образ мав стильний вигляд, постарайтеся уникати тонких ланцюжків на об’ємних светрах чи кофтах. Не повинна торкатися тканини довга прикраса. Вона повинна бути повністю на тілі.



Основні поради носіння прикраси на шиї / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Також можна сміливо міксувати кілька металів – золото й срібло. За словами експертки, у сучасній стилістиці різні фініші металів – більш актуальна опція, ніж коли прикраси та фурнітура мають однаковий колір

Пам’ятайте, що прикраси є потужним інструментом персонального стилю. Вони дозволяють додати образам останніх штрихів, ефектно завершити його та розставити акценти. Окрім того, прикраси здатні створити особливий настрій, додаючи зовнішньому вигляду певної динаміки та неповторності.