Як одне вбрання виглядає на різних фігурах: вражаюче порівняння розмірів XS та XXL

Останні кілька років українські та світові бренди почали все частіше створювати вбрання в широкому діапазоні розмірної сітки – від XS до XXL. На подіумах навіть дефілюють моделі plus-size. Дві блогерки показали своїм підписникам, як однакове вбрання виглядає на різних фігурах.

Вбрання – це важливий інструмент нашого іміджу. Завдяки красивому образу в нас автоматично покращується настрій, підвищується самооцінка, а вдало підібрані речі підкреслюють фігуру.

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А от одяг, який не зовсім правильно сидить – завеликий чи замалий, здатен негативно позначитися на нашому образі. Щоб підкреслити тонкощі стилізації речей, дві подруги здобули популярність в певний період, демонструвавши своїм підписникам однакове вбрання на різних формах фігури.

Американська модель plus-size Деніс Мерседес та її подруга Марія Кастельянос своїми прикладами показали, що фігура вже давно має бути не ідеальних параметрів "90-60-90", важливо лише підібрати вбрання, яке буде добре сидіти чи то на розмірі XS, чи XXL.

У сучасному світі модельні розміри вже давно не є номером один. Якщо раніше всі прагнули мати струнку фігуру та носити виключно найменший розмір одягу, то зараз важливо лише бути здоровою та добре почувати себе у власному тілі, навіть якщо розмір вбрання у кілька разів перевищує початковий XS.

Обоє дівчат своїми порівняннями розвінчують міф про те, що одяг на більшій фігурі матиме гірший вигляд, ніж на мініатюрній. У своїх фото- та відеодобірках вони приміряли однакові сукні, джинси чи штани з топами.

Інфлюенсерка Деніс Мерседес є популярною блогеркою, за якою стежать майже 1,5 мільйона підписників зі всього світу. Вона стильно одягається й показує модні образи. Дівчина має пишні форми та фігуру plus-size.

Це їй не завадило стати популярною та затребуваною у світі моди. Відомі бренди замовляють у неї рекламу, тож вона демонструє читачам, як сидить різне вбрання на її фігурі. Успіху у кар’єрі з такими ж формами здобула Ешлі Грем, Тесс Холідей та багато інших моделей, які носять розмір XXL.

Деніс не цуралась фігури та залюбки показувала підписникам різні порівняння образів зі своєю подругою Марією. Ми відібрали найцікавіші аутфіти, тож пропонуємо переглянути, як виглядає однаковий розмір на дівчатах, які носять розмір XS та XXL.

Сірий топ + джинси

Прозорі сукні + купальник

Чорна сукня + взуття на підборах

Сукня металік на довгий рукав

Блакитне драпіроване плаття

Сукня з вирізом на нозі

Топ + шкіряні штани

Своїми прикладами дівчата показали, що немає ідеальної фігури для вбрання, все залежить лише від обраних вами речей. Деякі образи мають чудовий вигляд на розмірі XS, а деякі, навпаки, набагато краще виглядають на фігурі XXL.