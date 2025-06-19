Що носити цього літа: 5 стильних образів, які не підведуть

Для того, щоб красиво виглядати, варто продумувати образи до найменших дрібниць. Часом важко зрозуміти, що саме одягнути в літню пору, тому радимо звернути увагу на аутфіти модних інфлюенсерок.

Брак ідей гостро відчувається тоді, коли потрібно зібратися на зустріч з подругами, побачення, чи якесь святкування, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Якщо готуєтеся до якоїсь події, то для того, щоб уникнути роздумів над тим, що саме одягнути, придивіться до вже готових виходів дівчат.

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Їхні образи легкі, цікаві, продумані та створені на основі головних трендів, які панують цього сезону. Ці комбінації є доволі стильними та простими у формуванні, тож їх під силу буде сформувати кожній.

Лляний костюм

Льон влітку стає головною тканиною, оскільки дозволяє тілу дихати. Сорочка й штани разом виглядають гармонійно, а ще дозволяють формувати кілька образів, оскільки низ можна поєднувати з різноманітним верхом і навпаки. Ідеальним взуттям стануть сандалі чи в’єтнамки.

Сатинова спідниця й босоніжки

Спідниця в довжині максі продовжує бути популярною. Для урочистої події поєднайте білосніжний виріб з білим топом й додайте ефектні босоніжки, щоб отримати актуальний та дорогий образ.

Комплект з сорочки й шортів

Бавовняна сорочка з шортами в одному кольорі – це чудовий готовий образ, який складається за хвилину. Потрібно лише підібрати зручне взуття, сумку та зробити зачіску, щоб не парило волосся.

Штани палаццо й майка

У такому образі кожна дівчина точно буде почувати себе ідеально. Штани палаццо в одному кольорі з майкою допоможуть створити дорогий монохромний образ. Довершіть такий аутфіт мінімалістичними прикрасами та ніжним макіяжем.

Сукня з шовковою хустиною

Плаття бюстьє з хустиною – ідеальний варіант на літо. У такому вбранні ви будете себе комфортно почувати, а хустина додасть правильної родзинки образу.

Щоб вдало довершити ці образи, рекомендуємо придивитися до трендових аксесуарів на літо, які вже активно носять модниці.