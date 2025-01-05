Як одягнутися жінкам після 60 років: розкішний образ показує Демі Мур

Відома 62-річна акторка Демі Мур з’явилася на кіноподії в красивому вбранні. Вона приміряла чорний костюм, який доповнила красивим бантом.

Зірка фільму "Субстанція" неймовірно красиво виглядає на свій вік та демонструє своїми образами, що цифра у паспорті – не завада, щоб виглядати ефектно, пише 24 Канал.

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Демі Мур відвідала щорічну церемонію відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards, що проходить у Палм-Спрінгс. Для світського виходу акторка одягнула вишукане вбрання, яке можна легко й просто повторити.

Образ Демі Мур

На кіноподію зірка Голлівуду одягнула білу блузу з горловиною, яку прикрасила вишуканим кольє із величезним камінням. На верх вона одягнула оксамитовий костюм, що складався з жакета й штанів. Це вбрання акторка приміряла з колекції осінь-зима 2024 бренду Chanel.

Демі Мур обрала приталений жакет, який підкреслював талію та штани-дудочки, які візуально видовжували зріст. Знаменитість доповнила аутфіт босоніжками чорного кольору та лаконічним клатчем від Chanel.

Головною родзинкою образу Демі Мур стала її зачіска. Акторка довге волосся вклала в локони й довершила великим чорним бантом з шовку, який додавав образу романтичності й навіть прибрав кілька зайвих років.

Образ акторки є досить стриманим та красивим, тож його зможе повторити кожна жінка після 50 років. Все, що потрібно одягнути – це білу блузу чи лонгслів під низ та довершити чорним костюмом. На кіноподії знаменитість отримала нагороду за зйомках у фільму "Субстанція".

Що відомо про фільм "Субстанція"

На Каннському кінофестивалі фільм здобув "Золоту пальмову гілку" за найкращий сценарій.

У центрі сюжету суперзірка Елізабет Спаркл (Демі Мур), яка є знаменитою акторкою й навіть отримала "Оскар". Однак через вік її перестали запрошувати в кіно, з чим вона ніяк не могла змиритися. Елізабет записувала відеороки з аеробіки, але коли їй виповнилося 50 років, з фітнес-клубу жінку звільнили.

Перебуваючи в сильно гнітючому стані, вона приймає рішення прийняти "Субстанцію" – препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. У результаті цього на світ з'являється молода, прекрасна, досконала Сью (Маргарет Кволлі), а Елізабет починає шкодувати про це.