Дівчина завоювала серце спортсмена, який виграв золото на Олімпіаді-2024: як їй це вдалося

22-річна Софія Елізабет, авторка контенту з США, встановила своє місцеперебування в додатку Hinge на Олімпійське селище в Парижі, сподіваючись завоювати перше місце в серці спортсмена. Дівчина живе на іншому континенті, проте її задум спрацював.

"Спочатку я не бачила жодного олімпійця, тому вирішила зайнятися свайпами", – пояснила тіктокерка у своєму відео, яке набрало понад 16 мільйонів переглядів.

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Вона розповіла, що після кількох свайпів почали з'являтися профілі спортсменів, перший з яких нібито був волейболістом збірної Німеччини, а другий – олімпійцем збірної США, з яким вона "миттєво знайшла спільну мову".

"У перший же день я познайомилася з олімпійцем зі збірної США, який потім виграв золото. Я не знаю, куди це призведе, але я маю на увазі, що якщо у вас вже є золото, який сенс шукати більше?" – розповіла вона.

Спортсмен виграв "золото" на Олімпіаді

Американка стверджувала, що олімпієць приніс додому першу золоту медаль для команди США, хоча й не надала жодних доказів.

"Це мій метч, крихітко, це мій метч. Я все одно маю кращий вигляд в золоті", – вигукнула вона на відео.

Софія пояснила, що не хотіла розголошувати ім'я спортсмена, бо вважає, що "олімпійці хочуть бути відомими завдяки своєму виду спорту".

"Від спортсмена очікують, що він буде повністю зосереджений на своєму виді спорту. Я б не хотіла, щоб їхні імена використовували для того, щоб їхня репутація була спотворена через те, що вони вкладають енергію в додатки для знайомств, одночасно здобуваючи золото для своєї країни. Вони можуть робити й те, і інше", – вважає дівчина.

Глядачі підтримали нестандартний хакерський хід, назвавши Софію культовою та справжньою патріоткою:

"Так тримати, дівчинко";

"Це єдине олімпійське оновлення, яке мені потрібно. Ти справжня патріотка";

"Я вболіваю за цей метч".

Софія зазначила, що не буде вічно тримати своє місцеперебування в додатку на Олімпійському селищі, адже відтоді постійно спілкується з американським спортсменом, окрім тих днів, коли він змагається. Проте різні часові пояси роблять спілкування "трохи складним".

Як знайти олімпійця в додатку для знайомств

Також Софія дала розгорнуту інструкцію, як знайти олімпійця в додатку для знайомств.

"Ви запитаєте: "Але як мені знайти олімпійця?". Все дуже просто: олімпійці – це щось на кшталт веганів. Вам не потрібно питати, вони самі вам скажуть. Щоб відповідати спортсмену, ви повинні тренуватися як спортсмен, проводячи свої дослідження", – зазначила американка.

Окрім цього, вона порадила шукати ознаки олімпійського спортсмена, наприклад, заняття спортом або очевидний опис, наприклад, "Париж!!! Олімпіада 2024, ось і я".