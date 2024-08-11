Враховуйте особливості: як правильно розчісуватися залежно від типу, довжини та стану волосся

Розчісування волосся – це не лише рутина, а й важлива частина догляду. Кожна жінка має свої особливості, які слід враховувати.

Першочергово варто правильно підібрати гребінець. При виборі враховуйте тип вашого волосся:

тонке волосся краще розчісувати гребенем з рідкісними зубцями;

для густого волосся підходить масажна щітка;

сухе та пошкоджене волосся добре розчісується силіконовим гребенем.

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Уникайте металевих гребінців, адже вони пошкоджують волосся і спричиняють посічені кінчики.

Як правильно розчісуватися

Усі, хто має кучеряве волосся, знають, як складно за ним доглядати. Воно легко заплутується, тому потрібно використовувати спеціальні гребінці з дуже рідкими зубами. Починайте розчісувати від кінчиків, поступово піднімаючись до коріння.

Щоб розплутати волосся, завжди починайте знизу нагору, притримуючи пасма рукою. Щоб ще спростити задачу, використовуйте кондиціонер, що не змивається. Він розгладжує волосся і полегшує ковзання гребінця.

Регулярно доглядайте за волоссям, використовуючи зволожувальні маски та зрізаючи посічені кінчики. Якщо на голові утворилися ковтуни, не зрізайте їх. Вимийте волосся, нанесіть кондиціонер, змийте його, промокніть волосся рушником і почніть розчісувати гребенем з рідкими зубцями від кінчиків до коріння.



Волосся потребує правильного догляду / Фото Unsplash

Чи можна розчісувати мокре волосся

Розчісувати мокре волосся можна, якщо дотримуватись певних правил.

Наносьте маску або кондиціонер після миття та обережно розчешіть пасма гребенем.

Якщо використовуєте кондиціонер, що змивається, додайте кілька крапель олії, розподіліть її по всій довжині й після цього розчешіть волосся.

Завжди починайте розчісування з кінців, поступово просуваючись до коріння.

Щоб розчесати довге волосся, використовуйте два гребінці: один з широкими рідкісними зубами та один масажний. Починайте з кінчиків і поступово підіймайтеся до коріння, щоб не травмувати волосся. Після цього використовуйте масажну щітку для розгладження та надання блиску.

Найкраще розчісувати волосся по 10 хвилин двічі на день. Гребінець допоможе видалити забруднення та розподілити захисне шкірне сало по всій довжині, покращуючи стан волосся.