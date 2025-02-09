Що подарувати подрузі на День святого Валентина

День Валентина – свято закоханих. Проте, багато людей використовують 14 лютого як можливість нагадати близьким про свої теплі почуття. Зокрема і друзям.

Найкращий подарунок – це той, який підкреслює індивідуальність людини. Наприклад, за допомогою презента можна підтримати хобі подруги, пише 24 Канал.

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Як привітати подругу на День Валентина

Зробіть подарунковий бокс

Самостійно створіть бокс подарунків, який відповідатиме смакам вашої подруги. До прикладу, у нього можуть входити:

маски для обличчя;

ароматичні свічки;

прикраси для волосся;

смаколики;

бомбочки для ванни і так далі.

Який подарунок зробити подрузі на 14 лютого / Фото Pexels

Важливо, аби цей бокс враховував індивідуальні вподобання вашої подруги. Наприклад, любов до певних ароматів.

Оберіть косметику

Подаруйте подрузі косметику, яку вона давно хотіла. Також можна обрати засоби для догляду.

Лайфхак! Якщо ваша подруга надає перевагу певному косметичному бренду чи магазину, можна подарувати їй відповідний подарунковий сертифікат.

Подаруйте комфорт

Подаруйте вашій подрузі стильну теплу піжаму, домашні капці, плед чи халат. Також ви можете покращити її побутовий комфорт, завдяки:

спеціальній техніці, наприклад, зволожувачу повітря;

новому набору гарного посуду і так далі.



Як привітати подружку на 14 лютого / Фото Pexels

Зверніть увагу! Якщо ви плануєте дарувати техніку, краще уточніть у подруги чи доцільним зараз є цей подарунок. Гаджети мають підбиратись індивідуально.

Створіть персоналізований подарунок

Персоналізацію можна зробити за допомогою гравіювання. Також вашій подрузі можуть сподобатись подарунки такого типу:

персоналізований рушник (з вишитими ініціалами);

светр чи футболка з таємним побажанням і ініціалами.



Який подарунок подарувати на День Валентина / Фото Pexels

Також висловити любов вашій подрузі ви можете через такі подарунки: