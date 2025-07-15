Як відновити ресурс у відпустці: корисні ідеї від американців та британців

Літо – ідеальний час для відпусток. Американські та британські психологи зазначають, що якісний відпочинок є дуже важливим для відновлення психологічних та фізичних ресурсів. Щоб покращити свій ресурс у відпустці, варто скористатися кількома порадами.

Вчені провели один експеримент, завдяки якому визначили, що стан здоров’я, задоволеність, настрій та рівень енергії в людини покращуються на восьмий день відпустки, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Втім, дослідження має одну цікаву деталь. Незалежно від того, скільки часу тривала відпустка – 8 днів чи 28, настрій повертався до колишнього рівня впродовж першого тижня на роботі. А це означає, що кілька коротких канікул є кориснішими, ніж одна довга відпустка.

Як відновитися у відпустці?

Вимкніть робочі чати

На час відпустки влаштуйте собі повний цифровий детокс та обмежте читання робочих чатів. Це правило є запорукою відновлення.

Чергуйте спокій та активність

Не варто всю відпустку проводити максимально розслаблено чи максимально активно. Знайдіть баланс та чергуйте прогулянки, тренування у першій половині дня з медитацією, читанням та йогою у другій половині дня.

Зануртеся в нове оточення

Зміна обстановки навіть на кілька днів покращує настрій та дає мозку нові стимули. Це може бути банальна зміна міста чи коротка подорож в іншу країну.

Якісна самотність та соціальні зв’язки

Самотність в спокійній обстановці чи на природі допомагає перевантажити психіку. Втім, спілкування з близькими є також важливим, оскільки зміцнює ресурси.

Фізичне відновлення

У період відпустки налагодьте режим сну, пропишіть правильне харчування та почніть з помірної фізичної активності. Ці базові речі здатні кардинально відновити ресурс. Психологи рекомендують лягати спати без будильника, щоб організм самостійно визначив для себе необхідну кількість годин для сну.