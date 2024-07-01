Поширені помилки, яких часто припускаються під час домашнього педикюру: що не варто робити

Літо вже у розпалі, тож сезон педикюру тільки набирає обертів. І багато хто надає перевагу домашньому аналогу цієї процедури.

Як зробити самостійний педикюр безпечним та яких помилок варто уникати, розповідаємо далі.

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Повністю позбавлятися кутикули

Повністю позбавляючись кутикули за допомогою манікюрних ножиць або кусачок, можна тільки підвищити її ріст в майбутньому. Однак це не єдина проблема: навіть один неакуратний рух може призвести до утворення мікротравм, які сприяють поширенню інфекцій.

Найкращим варіантом у домашніх умовах буде пом'якшити кутикулу та акуратно відсунути її за допомогою апельсинової палички.

Обробляти п'яти жорсткою пемзою

У спробах отримати гладку шкіру на п'ятах легко перестаратися з надто жорсткою пемзою. Результат цього в перспективі зазвичай обернений: шкіра тільки більше наростає і грубшає.

Краще замінити пемзу на абразивну пилку для ніг із зернистою поверхнею, з якою можна проводити обробку делікатніше.

Занурювати ноги в надто гарячу воду

Розпарювання шкіри – звичний етап домашнього педикюру. Однак далеко не всі жінки ретельно стежать за температурою води, в яку занурюють ноги. Якщо зробити ванну занадто гарячою, підвищиться ризик появи тріщин і нерівномірного відшаровування шкіри. Через це можна помилково зняти "живий" шар. У результаті п'яти стануть не гладкими, а шорсткими. Оптимальна ж температура води для ванн – 35 – 40 градусів.

Надмірно полірувати пластину

Через полірування нігтів пилками пластина стає гладкою і блискучою, завдяки чому на неї ідеально лягає лак. Однак при частому проведенні такої процедури нігті стоншуються і ламаються від найменшого механічного впливу. Обробку нігтів жорсткими бафами слід проводити не частіше ніж раз на місяць.

Забувати про крем

Завершальним етапом кожної процедури домашнього педикюру має бути інтенсивне зволоження, яким багато хто нехтує. Наноси крем слід не тільки на п'яти та основні місця натоптень, а й між пальцями. В іншому разі на шкірі можуть утворитися мікротріщини, які загрожують поширенням інфекції.