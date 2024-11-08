Угги – наймодніше взуття листопада: як їх стильно носити восени

Угги вже кілька сезонів впевнено тримаються в моді й недарма. Це взуття досить комфортне, стильне й чудово поєднується з різноманітним вбранням. Модниці починають створювати теплі аутфіти з уггами вже восени, тож розповідаємо, які кольори та фасони будуть в тренді цього року.

Вже кілька років поспіль з наближенням зимового сезону угги починають входити в моду, пише 24 Канал. У холодну осінню пору модниці носять короткі варіанти "тапки", які поєднують з білими шкарпетками та джинсами, трикотажними штанами та лосинами.

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Угги – трендове взуття на листопад

Американську марку UGG обожнюють всі модниці. Взуття вже давно завоювало популярність в цілому світі, тож не дивно, що дівчата залюбки додають цю пару до свого гардероба. Попри класичні черевики челсі чи базові жокейські чоботи – угги не здають своїх позицій.

Їх люблять не лише за оригінальний дизайн, але й за комфорт. Якщо спочатку взуття випускалося для тепла та зручності, то вже зараз – це частина модного образу, який можна обирати в різноманітних кольорах та фасонах.

Найпопулярнішими залишаються коричневі та чорні угги. Вони ідеально доповнюють повсякденний та кежуальний образ. З уггами носять різні світшоти, светри й навіть класичні жакети чи трикотажні сукні.

У моді цього року продовжують залишаються угги Classic Ultra Mini на високій платформі. Носити їх варто з мішкуватими джинсами чи класичними фасонами мом.

Неймовірно ефектно виглядає взуття з пуховиками, дублянками, пальтами й бомберами. Для створення справжнього осіннього образу радимо додати головний убір – шапку біні, бейсболку чи пухнасту панаму.

Не бійтеся носити в холодну та сіру погоду білі штани чи джинси. З чорними чи коричневими уггами на високій платформі ви їх не забрудните, але вигляд ваш аутфіт буде мати доволі стильний.

За натхненням можете звертатися до улюблених стрітстайл-блогерів, які точно мають у своєму гардеробі угги та демонструють красиві образи з цікавим поєднанням речей. Ми переглянули найцікавішу добірку образів, тож пропонуємо для стилізації кілька найкрасивіших.

Монохромний образ з уггами

Угги з об'ємним шарфом

Угги зі светром-тунікою

Різноманітні образи з уггами

Угги зі спідницею

Угги з широкими джинсами

Стильні образи з уггами