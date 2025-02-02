Стильні фішки в одязі на 2025 рік: цікаві речі, які варто приміряти

Кожна дівчина хоче стильно виглядати, а в цьому їй допоможуть не лише мастхеви сезону, але й вбрання чи аксесуари з певною родзинкою. Спробуйте експериментувати зі своїм гардеробом, щоб носити улюблені речі по-новому.

Багато свіжих ідей можна спостерігати на подіумі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку української стилістки. Завдяки стилізації спробуйте проявити свій стиль, смаки та вподобання й обрати серед багатьох прийомів ті, які вам до душі.

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Дизайнери презентували на подіумі багато цікавих речей, тож розповідаємо про найцікавіші з них.

Задом наперед

Приміряйте цього сезону такі сорочки та блузі, які виглядають наче ви їх одягнули задом наперед. Несподіванки додає ефект вирізаних плечей.

Штани та спідниця

Модний подіум зачепило нашарування внизу. Моделі дефілювали у штанах зі спідницею. Це можуть бути речі з одного чи різних матеріалів. Образ є дуже сміливим, але однозначно цікавим та ефектним.

Складні нашарування

Не бійтеся одягати під низ подовжені сорочки чи светри, які визиратимуть з-під верхнього одягу. Дизайнери показують, що можливе навіть сміливе поєднання жакета зі шкіряним бомбером.

Краватки

Цього року в моду однозначно увірвуться краватки. Їх вже встигли продемонструвати у своїх образах знаменитості, інфлюенсери та модниці, а тепер черга за вами спробувати додати їх у свій гардероб.

Акцент на поясі

Серед аксесуарів особливу роль посідатимуть цього сезону краватки. Використовуйте їх на талії в сорочках та обирайте цікаві варіанти до штанів.

Сумки-ридикюлі

У моду повертається сумка у ретро-стилі із замком-ридикюлем, як у гаманця. Шукати такі сумки варто серед вінтажних речей.

Як виглядають цікаві акценти дивіться у добірці

Також у моді у 2025 році будуть шовкові сукні, будуарна, спортивні вітрівки, білизняна естетика та додавання купальників спортивного стилю в міські образи.