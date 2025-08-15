Стиль Old Money не виходив з моди, тож красиві жилетки різних фасонів та кольорів досі залишаються актуальними. Ця верхня річ гарно стилізується з різним низом та взуттям, тож розглянемо найкращі варіанти.

Найчастіше жилетка продається разом зі штанами, пише 24 Канал. Однаковий верх та низ створюють костюм, який ідеально виглядає за будь-якої нагоди. Вже давно дівчата почали відділяти жилетку від штанів з цікавими речима.

З чим носити жилетку влітку?

Інфлюенсерки досить стильно приміряють жилетку з різними фасонами та кольорами джинсів. Можете стилізувати верх з блакитними, чорними, сірими чи білими джинсами. Щодо фасону, то підходять мішкуваті чи базові mom джинси.



Трендові образи з жилеткою / Фото Pinterest

Навіть влітку з моди не виходять штани палаццо, однак в теплу пору краще робити ставку на легкий матеріал. Як альтернативу можна обрати шовкові чи лляні штани. Окрім того, жилетка має стильний вигляд з шовковими спідницями в поєднанні зі шльопанцями. А от до джинсової спідниці та жилетки можна одягнути кросівки.



Трендові образи з жилеткою / Фото Pinterest



Трендові образи з жилеткою / Фото Pinterest

Дівчатам, які хочуть спробувати щось цікаве у своєму образі, можуть приміряти жилетку в поєднанні зі штанами капрі чи Аладдінами, які є популярними цього літа.



Трендові образи з жилеткою / Фото Pinterest

Для щоденних виходів обирайте зручне взуття – балетки, кеди, кросівки, сандалі чи шльопанці. Вечірні аутфіти вже можна довершити мюлями на підборах, босоніжками чи туфлями.

До слова, Андре Тан рекомендує відмовитися від неону, масивних кросівок і джинсів скінні, оскільки вони вже не в тренді.