Три стрижки, які треба робити жінкам після 40 років: вони дорого виглядають

Правильна стрижка, яка личить обличчю та підходить до вашого образу – це запорука чудового вигляду в будь-якому віці. Після 40 років жінкам хочеться додати щось нове у своє життя, тож вони розпочинають зі стрижки.

Окрім того, переважна більшість жінок вже відмовляються від довгого волосся, віддаючи перевагу короткій чи середній довжині волосся, пише Lady 24. Деякі hair-стилісти навіть пропонують зробити чубчик, який допомагає виглядати молодшими. Всього кілька стрижок після 40 років зможуть надати дорогого образу та замаскувати вікові зміни.

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Прямий боб

Стрижка боб має безліч варіацій, однак після 40 років краще робити ставку на прямий боб. Вона досить проста в стилізації, оскільки не потребує додаткової укладки. Волосся треба лише після миття висушити та рівно вкласти. Завдяки рівному зрізу ця зачіска має дорогий вигляд. Ця стрижка підходить майже всім типам обличчя.



Стильні зачіски після 40 років / Фото з інстаграму Анни Вінтур

Каре

Для створення класичного та дорогого образу варто робити стрижку каре. Ця зачіска не лише освіжає стиль, але й прибирає кілька зайвих років. Окрім короткого, можна зробити подовжене каре з чубчиком, яке виглядає доволі жіночно. Найбільше підходить круглим та овальним обличчям.



Актуальна зачіска після 40 років / Фото Piterest

Каскад

Якщо ви хочете зберегти середню довжину волосся, тоді спробуйте стрижку каскад. Вона має розкішний вигляд, а завдяки багатошаровості каскад створює природний об’єм. Цю стрижку варто робити жінкам з тонким або густим волоссям.



Стильна зачіска після 40 років / Фото Piterest

Жінкам після 40 років варто стрижкою підкреслити свою індивідуальність та додати стилю свіжості. Головне, щоб зачіска освіжала та приносила задоволення.