Створюємо розкішний новорічний образ: стилістка розповіла основні правила

До Нового року залишився менш як місяць, тож час подбати про вибір святкового образу. Часом це завдання є не досить простим, оскільки вимагає певних знань та розуміння того, що ж буде пасувати в новорічну ніч, а від чого варто відмовитися.

Та для того, щоб з новорічним аутфітом було легше розібратися, розповідаємо про головні правила, які треба запам’ятати всім дівчатам, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістки Yliko.

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Готуючись до свята варто врахувати кілька важливих факторів, які впливають на цілісну картинку новорічного вигляду.

Враховуйте формат заходу

Якщо Новий рік ви будете святкувати в ресторані, тоді варто зробити ставку на елегантні вечірні сукні, класичні костюми чи комбінезони. Для домашнього святкування підійде комфортний, але святковий образ з м’яких тканин, теплих кольорів з додаванням блискучих акцентів. На тематичну вечірку рекомендовано дотримуватися дрес-коду (ретро, блискучий стиль 80-х, чи казкові мотиви.



Ефектні образи на Новий рік 2025 / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Додайте святковості

На Новий рік образи повинні бути з шовку, оксамиту, органзи чи металічних текстур. Щодо кольорів, то стилістка радить звернути увагу на традиційні новорічні відтінки (золотий, срібний, червоний, зелений) або зробити ставку на сучасні тренди (рожевий, кобальтовий, лавандовий). Серед аксесуарів робіть ставку на сережки, кольє чи браслети з блиском або камінням.



Красиві образи на Новий рік 2025 / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Балансуйте образ

Стилістка каже, що якщо у вас блискуча сукня, то аксесуари мають бути мінімалістичними. Якщо ж вбрання стримане, додайте виразні прикраси чи яскравий макіяж. Великою помилкою буде, якщо ви перезавантажите образ паєтками, блискітками та прикрасами.



Модні образи на Новий рік 2025 / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Комфорт понад усе

На Новий рік обирайте взуття, у якому зможете танцювати всю ніч. Одяг повинен сидіти ідеально та не обмежувати рухів.



Красиві образи на Новий рік 2025 / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Враховуйте особливості фігури

У новорічному образі виділяйте сильні сторони. Пояс повинен бути для акценту на талії, а вирізи для підкреслення шиї чи плечей. Уникайте фасонів, які додають зайвого об’єму або виглядають невдало саме на вас.



Ефектні образи на Новий рік 2025 / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Завершіть образ зачіскою та макіяжем

Стилістка зазначила, що зачіска має гармоніювати з образом (локони, пучок, стильний “мокрий” ефект).

Щодо макіяжу, то варто акцентувати одну частину обличчя (губи або очі) й додайте трохи сяйва. Не обирайте зачіску чи макіяж, які виглядають занадто складно чи неприродно.



Красиві образи на Новий рік 2025 / Фото з інстаграму стилістки Yliko

Експериментуйте, але залишайтеся собою

Якщо ж у новорічну ніч вам захочеться спробувати щось нове, додайте трендовий аксесуар чи нетиповий колір, але дотримуйтеся свого стилю. Дуже важливо відчувати себе впевнено і комфортно.

Стилістка додала, що якщо дотримуватися цих правил, ви зможете створити ідеальний образ для новорічної ночі, що підкреслить вашу індивідуальність та стиль.