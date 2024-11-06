Як позбутися в шафі вологості й цвілі: одяг більше не буде смердіти

Часом у шафі одяг може поглинати запах цвілі та вологи. Проблема найчастіше зустрічається в приватних будинках чи квартирах на перших поверхах. Щоб одяг перестав смердіти, потрібно вдатися до кількох лайфхаків, які допоможуть прибрати запах вогкості.

Запах цвілі на одязі може бути не лише через вогкість у квартирі, пише 24 Канал. До причин може належати недостатньо висушене вбрання. На повністю висушених речах ніколи не з’являється запах цвілі, тому його треба добре сушити після прання.

Дивіться також Модні сукні на осінь-зиму 2024/25: найкрасивіша добірка

Як вивести запах цвілі з шафи

Щоб шафа з одягом не смерділа цвіллю та підвищеною вологістю, фахівці радять використовувати осушувачі повітря. Окрім того, треба ретельно очищувати внутрішню поверхню. Під час прибирання також варто застосовувати антисептичні засоби й відкривати шафу на кілька годин, щоб все провітрити.

Запах цвілі на одязі можна вивести за допомогою народних засобів. Спочатку треба вдатися до повноцінної очистки шафи, а далі переходити до прання речей.

Оцет

Ця копійчана рідина допоможе вивести неприємний запах з шафи й усунути грибок. Вийміть все з шафи, змочіть ганчірку в оцті й протріть всі поверхні зсередини. Шафу треба залишити прочиненою на деякий час, щоб вивести увесь поганий запах.

Лимонний сік

Позбутися плісняви можна за допомогою лимонного соку. Його потрібно розвести в теплій воді й нанести на стінки шафи ганчіркою з мікрофібри й висушити.

Шкірка цитрусових

Після основних методів виведення поганого запаху, радимо тримати в шафі шкірку від цитрусових. Їх треба підсушити й розкласти в шафі для того, щоб одяг зберігав гарний запах.



Лайфхаки, які позбавлять одяг запаху цвілі / Фото Pexels

Як вивести запах цвілі з одягу

Якщо ж шафа має цвіль, то вогкістю будуть смердіти речі. Їх треба перепрати за допомогою певних засобів, щоб вивести поганий запах.

Нашатирний спирт

Аміак здатен швидко усувати запах цвілі з одягу. На 1 літр води потрібно 10 міліграмів нашатирного спирту. Речі потрібно замочити в рідині на 15 хвилин, а після цього випрати.

Горілка чи спирт

До 100 міліграмів води потрібно додати 2 столові ложки горілки. Суміш влийте в пульверизатор й обприскайте нею річ. Вбранню треба постояти 30 хвилин, а тоді можна прати з порошком.

Оцет

До прального порошку потрібно додати 9 % оцет. Сметаноподібну масу треба нанести на одяг та випрати в машині, як зазвичай.