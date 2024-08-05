Дівчина заробляє 20 тисяч доларів на місяць на фото зі смартфона: це може робити кожен

Джейд розповіла у тіктоці, як можна заробляти понад 20 тисяч доларів на місяць. Вона вже робить це за допомогою фотографій з камери телефону.

"Ваша неорганізована фотозйомка може допомогти вам заробляти тисячі й тисячі доларів пасивного доходу", – розповіла Джейд у своєму відеоролику.

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Дівчина заробляє тисячі доларів у телефоні

Студентка коледжу пояснила, як продаж власних зображень компаніям, що шукають стокові фотографії, допоміг їй легко заробляти гроші.

"Компанії завжди шукають такий органічний контент. Навіть просто фотографії з iPhone для маркетингу чи реклами", – зазначила Джейд.

Вона додала, що людям, які прагнуть увійти в цю індустрію, не потрібна модна камера або дороге обладнання.

Її лайфхак заохотив багатьох підписників задуматися над цією роботою:

"У мене на телефоні 167 тисяч фотографій",

"75% з 15 тисяч фотографій у моїй пам'яті – це скриншоти. Решта 25% – це мої собаки, які граються",

"Мені точно потрібна допомога в оплаті за навчання! Я дуже ціную ваші пости та спробую це зробити".

Джейд також зазначила, що вважає за краще використовувати Shutterstock і Adobe Stock для завантаження своїх фотографій, а на більшості фотостоків розміщення необроблених зображень зазвичай безкоштовне.

У наступному відео вона детально розповіла про те, скільки грошей заробляє на стокових фотографіях і як подає свої роботи на конкурс. Найбільш продаваною фотографією Джейд є мальовничий краєвид у Монтереї, штат Каліфорнія. За останні два роки її завантажили понад 4 000 разів, що принесло понад 26 000 доларів.

"Хоча це була гарна фотографія, продати її допомогли ключові слова і теги", – зізналася студентка.

Дівчина витрачає 20 хвилин на незначне редагування зображень, розробку стратегічних ключових слів і тегів. Її стокові зображення – це переважно фотографії з подорожей та пейзажі. Тому заробляти на стокових фото може кожен, у кого є смартфон.