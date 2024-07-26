Першими видають вік: 5 речей, які допоможуть зберегти шкіру рук у гарному стані

Коли справа доходить до догляду за своїм обличчям, то знайдеться чимало людей, які докладно дбають про нього, але ми часто забуваємо про частину тіла, яка зазвичай першою видає наш вік – руки.

Шкідливе ультрафіолетове випромінювання, жорстке мило та вплив хімічних речовин можуть призвести до швидкого старіння шкіри на руках. Як зберегти їхню молодість, розповідаємо далі.

До теми Солодкий та яскравий: 5 ідей манікюру з трендовим персиковим кольором

Догляд за кутикулою

Якщо ви зриваєте кутикулу, коли нервуєте, не дбаєте про її зволоження чи часто забуваєте підрізати під час манікюру, це псує вигляд та стан ваших рук.

Натомість краще обрізати її манікюрними ножицями. Запобігати появі задирок же можна, наносячи на ніч олію для кутикули або мазь з вазеліном.

Зволоження шкіри

Руки постійно піддаються шкідливому впливу, що призводить до втрати пружності шкіри та до появи зморшок.

Аби зменшити ці негативні наслідки, дерматологи рекомендують використовувати крем для рук з гіалуроновою кислотою. Це тимчасово збільшить об'єм шкіри коштом вологи, яка заповнюватиме зморшки.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Крім того, експерти радять не забувати про ексфоліанти, зокрема гліколеву кислоту та ретиноїди, які зменшують зморшки, сигналізуючи шкірі виробляти більше колагену.

Ніжний засіб для миття рук

Надмірна кількість жорсткого мила може призвести до зневоднення шкіри рук. Краще замінити його на м’який мийний засіб, який міститиме масло ши, вазелін або гіалуронову кислоту, які утворюватимуть захисний шар на руках.

Прибирання слідів мозолів

Під час наполегливої фізичної праці руками на долонях можуть з’явитися тверді жовті плями. Так шкіра реагує на постійне тертя, стаючи товщою.

Аби прибрати мозолі, які також псують вигляд рук, зробіть ванночку з теплою водою, а потім обробіть їх пемзою або скрабом для тіла. Після цього також не зайвим буде нанести зволожувальний крем із сечовиною, яка пом’якшить залишки мозолів.

Захист від сонця

Шкіра рук часто піддається шкідливому впливу сонячних променів. Щоб запобігти пошкодженню в майбутньому, щодня перед виходом на вулицю варто наносити невелику краплю SPF.

Якщо ж на руках вже з'явилися пігментні плями, зменшити їх можна кремом для освітлення шкіри.