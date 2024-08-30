Неначе вчора повернулися з відпочинку: як зберегти літню засмагу надовго

Осінь вже зовсім близько, тож скоро бронзова літня засмага почне зникати. Однак цій прикрій події можна запобігти.

Як не втратити засмагу та навіть у новорічну ніч виглядати так, наче нещодавно повернулися з моря, розповідаємо далі.

До теми Шкіра буде блискучою та чистою: блогерка розкрила інгредієнти неймовірного натурального догляду

Теплий душ

Головне завдання у справі збереження засмаги – не допустити пересушування шкіри. Тому варто відмовитися від гарячої води, яка зневоднює шкіру та призводить до лущення. Краще перейти на теплий чи прохолодний душ хоча б на найближчі кілька місяців.

Крім того, для водних процедур бажано використовувати ніжні пінки або олії для душу з максимально натуральним складом. І звичайно, доведеться обійтися без твердих мочалок.

Продукти, багаті бета-каротином

Бета-каротин, що надходить в організм, прискорює вироблення меланіну – речовини, яка відповідає за відтінок шкіри. Тож, для збереження бронзової засмаги не завадить змінити свій раціон. Їжте абрикоси та персики, моркву, диню, гарбуз, томати, шпинат.

Щоденне зволоження шкіри

Коли мова заходить про довготривалу засмагу, зволоження багато не буває. Чим сухіша шкіра, тим швидше зійде гарний бронзовий відтінок, тому не завадить поповнити свою косметичку новими продуктами для догляду за тілом.

Це може бути живильний крем або лосьйон, зволожувальний спрей, спеціальний засіб після засмаги – загалом усе те, що стане профілактикою лущення на шкірі.

М'яке відлущування

Здається, що відлущування шкіри шкідливе для стійкої засмаги. Насправді все навпаки. Легкий пілінг 1 раз на тиждень не тільки збереже засмагу, але й надасть відтінку шкіри більшої інтенсивності. Адже ороговілі клітини роблять її тьмяною.

Для проведення процедури використовуйте м'які засоби із фруктовими кислотами, призначені для чутливої шкіри. А ось соляні та цукрові скраби краще залишити на потім.

Бронзуючі засоби

Підтримати засмагу можна ще й, використовуючи спеціальну косметику: лосьйони з невисоким вмістом бронзуючих речовин. Відтінок шкіри вийде більш рівним та свіжим.