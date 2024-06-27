Простір оживе на очах: 9 способів зробити вітальню більш затишною

Вітальня – це чи не найголовніша кімната у домі, адже там проводить багато часу та збирається разом уся родина.

Як зробити цю кімнату надзвичайно затишною, щоб у ній було комфортно та приємно знаходитись, розповідаємо далі.

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Оберіть пухнастий килим

Розкішний, пухнастий килим захистить ноги від можливої прохолоди підлоги, а ходити по ньому буде неймовірно приємно. Такий аксесуар також додасть додаткового затишку.

Додайте химерності

Відмовтеся від нудних прикрас, додавши химерне мистецтво та оригінальні акценти. До прикладу, зверніть увагу на яскраві подушки.

Килим додасть затишку: дивіться фото

Грайте з текстурами

Тканини відіграють велику роль у відчутті затишку. У той час як більш легкі текстури, такі як шовк і льон, чудово підходять для літа, для холодної пори року краще пасуватиме оксамит і трикотаж.

Не нехтуйте рослинами

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Створіть ілюзію затишного тропічного раю, додавши стільки зелені, скільки забажаєте. Крім того, що рослини оживлять вітальню, вони також чудово очищатимуть повітря.

Рослини роблять простір більш живим: дивіться фото

Продемонструйте книги

Ніщо так не говорить про затишок, як великі книжкові полиці.. Розмістіть свої видання на стелажах або складіть їх на столах. Також не відкладайте старі видання, вони додають особливого характеру простору.

Використовуйте тепле світло

Тепле освітлення створює затишну атмосферу та робить простір об'ємнішим. Оберіть кілька ламп замість використання великого стельового світильника.

Тепле світло додає комфорту: дивіться фото

Інтегруйте пледи

Покривала та ковдри – це простий спосіб зробити кімнату особливо затишною.

Інвестуйте в мистецтво

Фотографії, скульптури та картини зроблять кімнату автентичною та комфортною. Якщо немає достатнього бюджету, щоб інвестувати в оригінальні предмети мистецтва, можна використати власні фотографії в цікавих обрамленнях.

Ковдри будуть вдалим доповненням: дивіться фото

Шукайте цікавинки на барахолках

Поєднання старого і нового створює особливий настрій. Додайте у свою вітальню вінтажні елементи, такі як програвачі, старі радіоприймачі або старовинні меблі, щоб зробити її ще більш живою.