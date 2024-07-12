Усе дуже просто: блогерка показала хитрий спосіб підробити "ідеальні" пляжні фото

Дана Мерсер Річчі, 36-річна американка, вже не один рік веде блог в інстаграм. Завдяки своїм автентичним і справжнім публікаціям вона зібрала 2,3 мільйона підписників.

Жінка прагне допомогти іншим почуватися впевнено у власному тілі, тож часто розкриває фальшивість соцмереж. Вона добре знає про хитрощі, які використовують люди, щоб здаватися кращими, і нещодавно відкрила своїм підписникам велику таємницю пляжних фото. Який секрет стоїться за ідеальними літніми знімками, розповідаємо далі.

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Як у соцмережах підробляють літні фото

У своїй публікації Дана показала, як люди виглядають фантастично на пляжних знімках.

Час від часу я бачу фото, яке змушує мене дивуватися: "Як вона це зробила?". Тепер я отримала свою відповідь: це дуже, дуже незручно,

– підписала свій ролик жінка.

В описі до відео вона пояснила, як працює таке позування. Усе, що потрібно, це лягти на живіт, схрестити ноги, щоб підняти сідниці, вигнути тулуб та підняти обличчя до сонця.

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Потім я відредагувала фото, щоб воно мало реально "інстаграмний" вигляд. Мене вражає те, наскільки нормально насправді виглядає неймовірно складна поза. Ми постійно бачимо подібні речі. І важко відрізнити реальне від фейкового. Тому дозвольте мені просто нагадати вам: інтернет керований,

– додала Дана.

Вона поділилась, що не звинувачує людей у ​​тому, що вони прагнуть виглядати краще, але ключ, на її думку, полягає у тому, щоб робити те, що кожен вважає правильним та залишатися добрим добрими до себе.

Жінка наголошує, що ніхто не виглядає ідеально весь час і нагадує, щоб люди не порівнювали себе з іншими.