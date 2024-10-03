Ви ще такого не бачили: тіктокерка створила принти на худі з доместосу та листя

У соціальних мережах часто можна натрапити на цікаві відеоролики з креативними ідеями щодо стилізації певних речей. Нещодавно в тіктоці завірусилося відео, в якому блогер показав, як з листя робить принти на худі. Його повторила українська кріейторка.

Аліна Гніденко поділилася зі своїми підписниками перетворенням звичайного худі в ексклюзивну річ у своєму у тіктоці. За акаунтом дівчини стежить понад 400 тисяч користувачів, яким подобаються її незвичні та цікаві ідеї, які стосуються перешиття старого одягу чи створення цікавих деталей на ньому.

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Як зробити принт листя на одязі

Кожен з нас може повторити лайфхак з худі та листям, щоб створити свою унікальну та неповторну річ. Все, що вам необхідно – зібрати кленове чи дубове листя зеленого кольору. Це важливий момент, оскільки жовте листя є сухим, тож малюнок має всі шанси неякісно відбитися на одязі.

Потрібно взяти чорний одяг, на якому будуть помітні відбитки листя. Для цього лайфхаку яскраві речі не підійдуть. Налийте у ємність трішки білого доместосу (ним чистять унітази, раковини й ванну) та вмочіть в нього листок й одразу ж поставте на світшот, а тоді легенько притисніть його паперовим рушничком.

Вже на ваших очах буде з’являтися неймовірний принт листка в мідному відтінку. Можете розставляти листки в різних місцях та відтворювати те, що вам буде найбільше до вподоби.

Тіктокерка Аліна Гніденко нанесла листя на праву частину худі, прихопивши трішки рукава та на ліву частину внизу, створивши свій унікальний виріб.

Створення принтів листя на худі: дивіться відео

У коментарях користувачі пишуть, що після прання малюнок залишиться. Єдиний момент, який треба пам’ятати – худі чи світшот треба прати в холодній воді.