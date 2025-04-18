Чому не тримаються парфуми: це важливо знати

Багато хто стикався з проблемою, що парфуми зовсім не тримаються на шкірі. Причин чому так відбувається достатньо багато.

"Проблема" чому не тримаються парфуми може полягати у типі аромату. Також імовірно, що ви неправильно його наносите, пише 24 Канал.

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Чому парфуми не тримаються на шкірі

Суха шкіра

Аромат тримається краще на зволоженій шкірі. Якщо ж вона суха, парфуми швидше "вивітрюються". Як це виправити:

наносьте парфуми на зволожену шкіру (наприклад, після крему чи лосьйону);

перш ніж бризкати парфуми, нанесіть на обране місце – вазелін.

Зверніть увагу! Вазеліном також можна "закріпити аромат".

Неправильне місце нанесення парфумів

Парфуми потрібно наносити на так звані "пульсуючі" точки. Тобто, місця, де тепло. До таких відносяться:

шия;

зап’ястя;

зона за вухами;

згин ліктя.



Як зробити так, аби парфуми трималися довше / Фото Unsplash

Лайфхак! Аби парфуми відчувалися довше, можна нанести їх на волосся та одяг.

Тип парфумів

Ви маєте розрізняти типи парфумів:

Парфуми – тримаються найдовше – до цілої доби (коштують найдорожче).

Парфумована вода (Eau de Parfum) – в середньому тримається 6 годин.

Туалетна вода (Eau De Toilette) – тримається орієнтовно 2 – 4 години.

Зауважте! Стійкість аромату залежить від концентрації ароматичних речовин.

Зберігання парфумів

Неправильне зберігання парфумів може їх зіпсувати. Де не можна ставити флакон парфумів:

під сонцем;

у вологому місці;

у місці, де висока температура.

Куди треба бризкати парфуми / Фото Unsplash

Важливо! У спеку парфуми швидше "вивітрюються", але й краще розкриваються. У холод – навпаки, можуть "застигати" і не пахнути зовсім.