Чому не тримаються парфуми: це важливо знати
- Парфуми тримаються довше на зволоженій шкірі, а їх стійкість залежить від концентрації ароматичних речовин.
- Наносити парфуми слід на "пульсуючі" точки.
Багато хто стикався з проблемою, що парфуми зовсім не тримаються на шкірі. Причин чому так відбувається достатньо багато.
"Проблема" чому не тримаються парфуми може полягати у типі аромату. Також імовірно, що ви неправильно його наносите, пише 24 Канал.
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Чому парфуми не тримаються на шкірі
- Суха шкіра
Аромат тримається краще на зволоженій шкірі. Якщо ж вона суха, парфуми швидше "вивітрюються". Як це виправити:
- наносьте парфуми на зволожену шкіру (наприклад, після крему чи лосьйону);
- перш ніж бризкати парфуми, нанесіть на обране місце – вазелін.
Зверніть увагу! Вазеліном також можна "закріпити аромат".
- Неправильне місце нанесення парфумів
Парфуми потрібно наносити на так звані "пульсуючі" точки. Тобто, місця, де тепло. До таких відносяться:
- шия;
- зап’ястя;
- зона за вухами;
- згин ліктя.
Як зробити так, аби парфуми трималися довше / Фото Unsplash
Лайфхак! Аби парфуми відчувалися довше, можна нанести їх на волосся та одяг.
- Тип парфумів
Ви маєте розрізняти типи парфумів:
- Парфуми – тримаються найдовше – до цілої доби (коштують найдорожче).
- Парфумована вода (Eau de Parfum) – в середньому тримається 6 годин.
- Туалетна вода (Eau De Toilette) – тримається орієнтовно 2 – 4 години.
Зауважте! Стійкість аромату залежить від концентрації ароматичних речовин.
- Зберігання парфумів
Неправильне зберігання парфумів може їх зіпсувати. Де не можна ставити флакон парфумів:
- під сонцем;
- у вологому місці;
- у місці, де висока температура.
Важливо! У спеку парфуми швидше "вивітрюються", але й краще розкриваються. У холод – навпаки, можуть "застигати" і не пахнути зовсім.