Вона буде зворушена: як привітати сестру з Днем народження своїми словами

Сестра – це справжня подруга з самого дитинства. Сестринський зв'язок важко описати словами. Адже це безмежна любов двох близьких душ.

День народження сестри це по-справжньому важливе свято. Вітати в цей день найближчу неймовірно хвилююче. Щоб передати свої глибокі почуття через слова, можна скористатися варіантами готових привітань, пише 24 Канал.

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Які слова сказати сестрі на День народження

Моя люба сестричко, з Днем народження! Ти для мене не просто сестра, а найкраща подруга, порадниця і підтримка. Дякую тобі за всі моменти, коли ти була поруч: і в радості, і в труднощах. Бажаю тобі щастя, яке не залежить від обставин, і любові, яка надихає. Хай твої мрії здійснюються легко, а життя дарує нові яскраві можливості. Нехай поруч завжди будуть лише щирі й добрі люди. Я дуже тебе ціную і люблю!

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Сестричко, з твоїм найкращим днем! Ти неймовірна: сильна, весела, щира і завжди справжня. Я безмежно щаслива, що маю тебе у своєму житті. Бажаю, щоб твоє серце завжди раділо, а душа була спокійною. Хай життя балує тебе приємними сюрпризами і добрими людьми. Будь сміливою у своїх мріях і впевнено йди до них. Обіймаю тебе міцно!

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Сестро, вітаю тебе з Днем народження! Ти вмієш надихати, підтримувати й завжди бути щирою, і це неоціненно. Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе потрібною, коханою і щасливою. Хай життя дарує тобі яскраві враження. Не бійся змін, вони ведуть до кращого. І пам'ятай: ти можеш усе, варто тільки захотіти. Я завжди на твоєму боці!

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Яке привітання написати сестрі на День народження / Фото Pexels

З Днем народження, моя добра сестричко! Твоя присутність у моєму житті це подарунок долі. Бажаю тобі внутрішнього світла, щирих емоцій і добрих людей поруч. Нехай тебе оточують любов і натхнення. Будь щаслива, смілива і вільна у виборі свого шляху. Ти маєш силу здійснити все, що забажаєш. Люблю тебе безмежно!

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Сестричко, зі святом тебе! Нехай твоє життя буде як казка: кольорове, захопливе і щасливе. Ти приклад сили, щирості та доброти. Бажаю, щоб кожен новий день дарував тобі нові приводи радіти. Нехай любов, тепло і гармонія будуть твоїми постійними супутниками. Не бійся мріяти й вірити у себе. Я дуже тебе люблю!

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Мила моя сестро! Сьогодні особливий день, бо ти з'явилась на світ і зробила його кращим. Бажаю тобі, щоб доля дарувала тільки приємні несподіванки, а люди – щирі обійми. Хай у твоєму серці панує спокій, а в душі тепло. Ти заслуговуєш на щастя у кожній миті. Дякую, що ти є в моєму житті. З тобою світ яскравіший!

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Варіанти привітань, які можна написати в листівці для сестри з Днем народження / Фото Pexels

З Днем народження, сестро! Ти найближча мені людина, яка завжди розуміє без слів. Бажаю тобі внутрішньої сили, спокою і натхнення у кожному дні. Нехай життя буде наповнене новими можливостями, добром і світлом. Ти гідна найкращого і я вірю, що воно прийде до тебе. Сміливо йди вперед, не озираючись. Я завжди поруч із тобою, моя рідна!

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Дорога сестро, з твоїм святом! Ти моє рідне сонечко, яке завжди гріє, навіть на відстані. Бажаю тобі теплих зустрічей, вірних друзів і яскравих мрій. Хай твоє життя буде солодким, як улюблений торт, і щасливим, як дитинство. Не забувай цінувати себе і свої досягнення. Ти – дивовижна людина! Щиро обіймаю тебе!