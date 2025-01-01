Трендове взуття на 2025 рік: гід наймоднішими варіантами

Взуття – це така ж база, як і одяг, тож без нього нам не обійтися. Воно має бути стильним, практичним та функціональним. Тренди взуття не змінюються так швидко, як мода на речі, втім певні новинки з кожним роком все ж таки з’являються.

Стилісти визначили три головні пари взуття на весняно-літній сезон, в яких можна відчути себе впевнено, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Окрім того, серед всього різномаїття ці 3 пари справді будуть найтрендовішими вже з початком весни.

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Ретрокросівки

Дизайнерам настільки полюбилися кросівки у ретро-стилі, що вони знову вирішили зробити ставку саме на такий варіант. Бренди Gucci, Miu Miu, Proenza Schouler та Loewe продовжують спонукати нас обирати серед кросівок моделі у стилі ретро.

Всі, хто ще не встигли придбати кросівки в цьому стилі – не переживайте. У 2025 році у вас будуть всі шанси приміряти це стильне та красиве взуття.



Трендове взуття на 2025 рік / Фото Pinterest

Лофери

Весняно-літній сезон не обходиться без лоферів. Вони стають гідною альтернативою чоботам, коли в них вже трохи заспекотно, а в балетках ходити ще трохи холодно. Цього року найпопулярніше взуття весни зазнало певних стилістичних змін, тож це додасть новизни вашим модним образам.

Цього року варто обирати лофери м’якшого силуету із заокругленим носком, еластичною тонкою підошвою та драпіруванням.



Трендове взуття на 2025 рік / Фото Pinterest

Човники

Третьою парою найважливішого взуття на зимову пору вважаються туфлі-човники, які є справжньою класикою й не намагаються вийти з моди. Їх навіть не зміг витіснити тренд на взуття з квадратним носком.

Красиві човники здатні підкреслити стиль та стають ідеальним доповненням до вишуканих образів. У 2025 році звертайте увагу на цікаву плетену модель та туфлі на маленьких підборах, в яких зручно буде ходити хоч увесь день.



Трендове взуття на 2025 рік / Фото Pinterest