Кольори одягу, які підходять блондинкам: 6 найкращих відтінків

Щоб образи блондинок були свіжими й цікавими, їм треба звертати увагу не лише на трендові речі, але й придивлятися до кольорів одягу, які відсвіжать. Є певна добірка речей, які ідеально пасують для дівчат зі світлим кольором волосся.

Стилісти вже давно визначили кілька кольорів, які ідеально підходять блондинкам, тому всі представниці світлих локонів, можуть придивлятися до речей, які варто додати до свого гардероба, пише 24 Канал.

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Червоний

Дівчатам з білим, золотистим чи пшеничним тоном волоссям рекомендовано обирати для себе речі червоного кольору. Він чудово пасує до світлих відтінків волосся. Також стилісти радять придивлятися до бордового чи гранатового кольору.

Блакитний

Чудово підкреслюють світле волосся та красу дівчат блондинок блакитні відтінки. Стилісти рекомендують одягати ніжно-блакитні сорочки, світшоти, футболки, майки тощо. А якщо у вас ще й блакитні очі, то це може стати мастхевом у гардеробі.

Рожевий

Білявкам дуже пасує рожевий колір, тому не варто від нього відмовлятися. Обирайте на весняно-літню пору рожеві сукні, кардигани, костюми, взуття чи сумки, які прекрасно доповнять біляве волосся.

Чорний

Універсальний чорний колір є базовим, тож пасує всім, однак саме білявкам він пасує якнайкраще, бо створює зі світлим волоссям чудовий контраст.

Білий

Білосніжні відтінки підійдуть всім дівчатам, які мають світле волосся. У білих речах білявки мають всі шанси виглядати красиво й ефектно.

Сірий

Абсолютно всім білявкам підходить сірий колір. Стилісти визначили, що він виглядає дорого, а кожна жінка буде в такому вбранні виглядати розкішно. Створіть в сірому монохромний образ, який буде мати бездоганний вигляд.

Експерти не радять білявкам носити речі в нюдових тонах, бо вони можуть сильно зливатися зі світлим кольором волосся. Також варто відмовитися від різких неонових відтінків та яскравого помаранчевого кольору.