Парфуми, які закохують з перших хвилин: вони пахнуть шоколадом
- Шоколадні парфуми покращують настрій, діють як афродизіак та створюють особливий настрій.
- Вони підходять для будь-якого сезону і можуть підкреслити жіночність та привабливість.
- Чоловікам подобаються жінки з шоколадним ароматом, який викликає довіру та видається загадковим.
Зазвичай жінки обирають для себе парфуми з нотками фруктів, цитрусових чи ягід, втім шоколад в парфумерії теж займає особливе місце. Запах шоколаду покращує настрій, виробляючи в організмі серотонін.
На чоловіків шоколад діє як афродизіак, пише 24 Канал з посиланням на Aromaya. Окрім того, парфуми з нотами шоколаду мають ще кілька властивостей, які можна вигідно використовувати для підкреслення жіночності й привабливості.
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Які парфуми пахнуть шоколадом?
Шоколадний запах не розслабляє, а бадьорить. Разом з тим він створює особливий настрій та діє як антидепресант. За дослідженнями психологів, аромат шоколаду для багатьох сприймається з теплотою та ніжністю. Цікавий факт, але шоколадний парфум здатен привернути до себе співрозмовника й викликати довіру.
Чоловікам подобаються жінки, що пахнуть шоколадом, оскільки видаються їм загадковими й сексуальними. Шоколадні нотки навіть вписуються в офісний дрес-код, якщо наносити аромат в помірній кількості. Парфум з ароматом шоколаду справляє гарне враження, викликає довіру, відчуття теплоти й доброзичливості.
У добірці ми зібрали аромати, які мають нотки шоколаду й точно залишать після себе солодкий шлейф.
Парфуми, які пахнуть шоколадом / Фото Pinterest
Парфуми, які пахнуть шоколадом / Фото Pinterest
Парфуми, які пахнуть шоколадом / Фото Pinterest
Шоколадні парфуми рекомендовано використовувати шатенкам й дівчатам, які обирають макіяж у відтінках какао. Також варто врахувати, що шоколад добре поєднується з ніжними та брутальними образами. Попри те, що такі парфуми ідеально підходять для осінньо-зимового періоду, їх залюбки можна використовувати навіть в літню пору.
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