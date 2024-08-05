Ніжні та яскраві: 5 ароматів, які чудово підійдуть молодим дівчатам

У світі ароматів існує неймовірно великий вибір парфумів. Однак далеко не всі з них є універсальними.

Які аромати чудово підійдуть саме молодим дівчатам та вдало підкреслять юність, не обтяжуючи важкістю та терпкістю, розповідаємо далі.

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Cherie від Kate Spade

Початкові ноти – соковиті ягоди червоної смородини та малини, потім парфум розкривається квітами запашного горошку та жасмину. В основі – мускус, який додає тепла і шовковистості.

Чарівна легкість, вогник в очах, ніжність та жіночність у поєднанні з яскравим характером – це і є цей парфум.

Як виглядає Cherie від Kate Spade: дивіться фото

Daisy від Marc Jacobs

За милим флаконом вже зрозуміло, що аромат ніжний і чуттєвий. Він запам'ятовується гарним поєднанням полуниці, фіалки та жасмину. Тонкий та жіночний, цей парфум підходить мрійливим дівчатам, які люблять багатогранні композиції, та, до речі, є доволі стійким.

Daisy від Marc Jacobs: як виглядає парфум

Goddess від Burberry

Тягучий, привабливий і трошки гіпнотичний. Насичений, але не важкий – парфум досягає багатогранності завдяки використанню в композиції трьох екстрактів ванілі та лаванди, какао й пряного імбиру.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Цей стильний парфум з дорогим звучанням буде доречним для виходу на вечерю в ресторані або модну вечірку.

Як виглядає Goddess від Burberry: дивіться фото

Girl від Rochas

Сонячний та зелений аромат – ідеальний вибір для молодих, але діяльних та творчих дівчат, які люблять незвичайні парфуми. Тут і елегантні деревні ноти, і солодко-пряна смородина з рожевим перцем, і привабливий жасмин – усе це поєднується у незабутню симфонію.

Girl від Rochas: як виглядає парфум

Noa від Cacharel

Легкий, затишний та в міру виразний – це чудовий аромат на кожен день.

Як виглядає Noa від Cacharel: дивіться фото

Ніжна та романтична композиція відкривається сливою, персиком та півонією. Потім вона розкривається пудрово-квітковою хмарою, а в шлейфі – ванільно-кавова база, що залишає за собою приємний посмак.