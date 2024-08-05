Ніжні та яскраві: 5 ароматів, які чудово підійдуть молодим дівчатам
Джерело:Ukr.Media
У світі ароматів існує неймовірно великий вибір парфумів. Однак далеко не всі з них є універсальними.
Які аромати чудово підійдуть саме молодим дівчатам та вдало підкреслять юність, не обтяжуючи важкістю та терпкістю, розповідаємо далі.
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Cherie від Kate Spade
Початкові ноти – соковиті ягоди червоної смородини та малини, потім парфум розкривається квітами запашного горошку та жасмину. В основі – мускус, який додає тепла і шовковистості.
Чарівна легкість, вогник в очах, ніжність та жіночність у поєднанні з яскравим характером – це і є цей парфум.
Як виглядає Cherie від Kate Spade: дивіться фото
Daisy від Marc Jacobs
За милим флаконом вже зрозуміло, що аромат ніжний і чуттєвий. Він запам'ятовується гарним поєднанням полуниці, фіалки та жасмину. Тонкий та жіночний, цей парфум підходить мрійливим дівчатам, які люблять багатогранні композиції, та, до речі, є доволі стійким.
Daisy від Marc Jacobs: як виглядає парфум
Goddess від Burberry
Тягучий, привабливий і трошки гіпнотичний. Насичений, але не важкий – парфум досягає багатогранності завдяки використанню в композиції трьох екстрактів ванілі та лаванди, какао й пряного імбиру.Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.
Цей стильний парфум з дорогим звучанням буде доречним для виходу на вечерю в ресторані або модну вечірку.
Як виглядає Goddess від Burberry: дивіться фото
Girl від Rochas
Сонячний та зелений аромат – ідеальний вибір для молодих, але діяльних та творчих дівчат, які люблять незвичайні парфуми. Тут і елегантні деревні ноти, і солодко-пряна смородина з рожевим перцем, і привабливий жасмин – усе це поєднується у незабутню симфонію.
Girl від Rochas: як виглядає парфум
Noa від Cacharel
Легкий, затишний та в міру виразний – це чудовий аромат на кожен день.
Як виглядає Noa від Cacharel: дивіться фото
Ніжна та романтична композиція відкривається сливою, персиком та півонією. Потім вона розкривається пудрово-квітковою хмарою, а в шлейфі – ванільно-кавова база, що залишає за собою приємний посмак.