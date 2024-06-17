Від пристрасних до ніжних: які парфуми мали б персонажі "Бріджертонів" у реальному житті

"Бріджертони" підкорюють глядачів всього світу своєю естетикою та неймовірно харизматичними й неординарними персонажами. Захоплення героями спонукає деяких навіть пофантазувати, зокрема уявити, які парфуми носили б ключові дійові особи історії.

Добіркою ароматів, які пасували б персонажам "Бріджертонів" в інстаграм поділився профіль @lendlease.perfumes. Який аромат обрав би ваш улюблений герой у реальному житті, розповідаємо далі.

До теми Дівчина організувала естетичне чаювання в стилі "Бріджертонів": як його повторити

Пенелопа Фезерінгтон – Canymede Extrait, Marc-Antoine Barrois

Це східний аромат пряностей в поєднанні з мандарином, що може вдало підкреслити загадковість та таємничість Пенелопи.

Вайолет Бріджертон – Blanche, Byredo

Альдегідний аромат цвітіння апельсина з півонією і фіалкою зможе досконало відобразити мудрість та красу Вайолет.

Дафна Бріджертон – Good girl gone bad extreme, Kilian

Цей насичений квітковий парфум з нотами індійського та єгипетського жасмину неймовірно підкреслює жіночність та природну красу Дафни.

Ентоні Бріджертон – Smoking hot, Kilian

Аромат димної кориці та тютюну з томами ванілі ідеально пасуватиме до мужності та статусу Ентоні.

Які парфуми мали б персонажі "Бріджертонів": дивіться фото

Королева Шарлотта – African leather, Nemo

Розкішний шкіряний аромат з нотами шафрану та кардамону вдало доповнить величність та статус Шарлотти.

Король Георг III – B683, Marc-Antoine Barrois

Деревний аромат з нотою пряності та пекучого червоного перцю – вибір, що пасуватиме Георгу та підкреслюватиме його статус, пристрасть і внутрішню силу.

Леді Денбері – Playing with the devil, Kilian

Квітково-східний парфум з нотами троянди та жасмину доповнить її характер та цілеспрямованість.

Бенедикт Бріджертон – The hedonist, Ex Nihilo

Деревний парфум з нотами кедра, бергамоту та імбиру, який показує його легкість та невимушеність.

Кейт Шарма – Vanilla Sex, Tom Ford

Аромат східної ванілі в поєднанні з гірким мигдалем – досконале відображення її жіночності та пристрасності.