Модні шапки на осінь та зиму: як виглядають популярні головні убори

Осінь цього року видалася доволі холодною, тому верхній одяг треба доповнювати головними уборами – шапками, беретами чи балаклавою. Під час Тижнів моди дизайнери представили головні позиції, тож ділимося з вами найпопулярнішими з них.

Найпопулярнішим головним убором осінньо-зимового сезону є шапка, пише Vogue. Втім дизайнери вирішили підготувати кілька альтернатив, тож дівчата, які люблять унікальність зможуть обрати для себе що завгодно – від кашкета берета – головного відомого символу Парижа.

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Пласка кепка

Цей головний убір має всі шанси завіруситися завдяки своїй специфічній екстравагантності. Стилісти кажуть, що кепка нагадує форми шапки для верхової їзди чи гарнізонний кашкет.



Актуальні головні убори на осінь / Фото Vogue

Хустки та тюрбани

Чимало брендів запропонували у своїх колекціях шарфи, хустки й тюрбани, заплетені від скронь до шиї або химерно задрапіровані на маківці. Такий варіант головних уборів підійде для тих, хто захоче виділитися з натовпу.



Актуальні головні убори на осінь / Фото Vogue

Берет

Культові берети продовжують бути актуальними та залюбки стануть ідеальним доповненням до ваших пальт чи монохромних образів.



Актуальні головні убори на осінь / Фото Vogue

Капелюх

Цей головний убір є стійким до швидкоплинних трендів та сезонних коливань погоди. Широкі поля капелюхів захищають не лише від сонця, але й від вітру чи дощу. Федора стане найкращою покупкою цієї осені.



Актуальні головні убори на осінь / Фото Vogue

Балаклава

Раніше балаклави мали досить зловісний характер, зараз же всі сприймають їх набагато лояльніше. Обирайте їх до футуристичних чи базових образів на основі пуховика та класичних черевиків.



Актуальні головні убори на осінь / Фото Vogue

Звісно ж, цієї осені не обійтися без шапки. Це основа основ, яка має бути в гардеробі кожної дівчини. Обирайте для себе класичну біні в чорному кольорі або підбирайте відтінок до верхнього одягу.