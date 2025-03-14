У кожної різний тип фігури й це цілком нормально. Якщо у вас широкі стегна і ви шукаєте штани, які не псують візуально вашу статуру, то є кілька варіантів.

Якщо хочете виглядати на всі 100%, то найкраще обирати штани, які візуально балансують фігуру, витягують силует і підкреслюють талію. Про це пише 24 Канал.

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Які штани підходять дівчатам з широкими стегнами

Штани із завищеною талією

Вони акцентують на талії, роблячи її візуально стрункішою, а також допомагають врівноважити пропорції між талією та стегнами.

Прямі штани

Класичні прямі штани або джинси візуально видовжують ноги. Проте уникайте дуже обтислих фасонів – краще обирати трохи вільніші.

Розкльошені (flare) або кльош від стегна

Вони ідеально балансують пропорції, оскільки розширення внизу врівноважує стегна. І ще до них ідеально пасують підбори.

Штани-палаццо

Легкі, широкі штани створюють ефект довгих ніг. Головне – обирати моделі із завищеною талією, щоб не додавати об’єму стегнам.

Джинси mom-fit або loose-fit

Вони комфортні, вільні, але не надто мішкуваті. Такі джинси не обтягують стегна, що робить образ більш гармонійним.

Порада. Якщо хочете ще більше підкреслити талію, носіть такі штани з поясом або заправляйте їх у сорочку або топ. Якщо вони занадто завеликі, то існують лайхфхаки, які допоможуть звузити широкі джинси в талії.

Яких фасонів краще уникати: