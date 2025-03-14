Які штани підходять дівчатам з широкими стегнами
- Для дівчат з широкими стегнами рекомендуються штани із завищеною талією, прямі штани, розкльошені штани, штани-палаццо, та джинси mom-fit або loose-fit.
- Рекомендується уникати дуже обтислих скінні-джинсів, джинсів з горизонтальними потертостями в зоні стегон, та штанів з великими накладними кишенями.
У кожної різний тип фігури й це цілком нормально. Якщо у вас широкі стегна і ви шукаєте штани, які не псують візуально вашу статуру, то є кілька варіантів.
Якщо хочете виглядати на всі 100%, то найкраще обирати штани, які візуально балансують фігуру, витягують силует і підкреслюють талію. Про це пише 24 Канал.
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Які штани підходять дівчатам з широкими стегнами
- Штани із завищеною талією
Вони акцентують на талії, роблячи її візуально стрункішою, а також допомагають врівноважити пропорції між талією та стегнами.
- Прямі штани
Класичні прямі штани або джинси візуально видовжують ноги. Проте уникайте дуже обтислих фасонів – краще обирати трохи вільніші.
- Розкльошені (flare) або кльош від стегна
Вони ідеально балансують пропорції, оскільки розширення внизу врівноважує стегна. І ще до них ідеально пасують підбори.
- Штани-палаццо
Легкі, широкі штани створюють ефект довгих ніг. Головне – обирати моделі із завищеною талією, щоб не додавати об’єму стегнам.
- Джинси mom-fit або loose-fit
Вони комфортні, вільні, але не надто мішкуваті. Такі джинси не обтягують стегна, що робить образ більш гармонійним.
Порада. Якщо хочете ще більше підкреслити талію, носіть такі штани з поясом або заправляйте їх у сорочку або топ. Якщо вони занадто завеликі, то існують лайхфхаки, які допоможуть звузити широкі джинси в талії.
Яких фасонів краще уникати:
- Дуже обтислі скінні-джинси – вони можуть надмірно підкреслити контраст між талією і стегнами.
- Джинси з горизонтальними потертостями в зоні стегон – вони візуально збільшують їх.
- Штани з великими накладними кишенями в цій зоні.