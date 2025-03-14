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Lady Поради для Lady Які штани підходять дівчатам з широкими стегнами
14 березня, 19:11
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Які штани підходять дівчатам з широкими стегнами

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Для дівчат з широкими стегнами рекомендуються штани із завищеною талією, прямі штани, розкльошені штани, штани-палаццо, та джинси mom-fit або loose-fit.
  • Рекомендується уникати дуже обтислих скінні-джинсів, джинсів з горизонтальними потертостями в зоні стегон, та штанів з великими накладними кишенями.

У кожної різний тип фігури й це цілком нормально. Якщо у вас широкі стегна і ви шукаєте штани, які не псують візуально вашу статуру, то є кілька варіантів.

Якщо хочете виглядати на всі 100%, то найкраще обирати штани, які візуально балансують фігуру, витягують силует і підкреслюють талію. Про це пише 24 Канал.

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Які штани підходять дівчатам з широкими стегнами

  • Штани із завищеною талією

Вони акцентують на талії, роблячи її візуально стрункішою, а також допомагають врівноважити пропорції між талією та стегнами.

  • Прямі штани

Класичні прямі штани або джинси візуально видовжують ноги. Проте уникайте дуже обтислих фасонів – краще обирати трохи вільніші.

  • Розкльошені (flare) або кльош від стегна

Вони ідеально балансують пропорції, оскільки розширення внизу врівноважує стегна. І ще до них ідеально пасують підбори.

  • Штани-палаццо

Легкі, широкі штани створюють ефект довгих ніг. Головне – обирати моделі із завищеною талією, щоб не додавати об’єму стегнам.

  • Джинси mom-fit або loose-fit

Вони комфортні, вільні, але не надто мішкуваті. Такі джинси не обтягують стегна, що робить образ більш гармонійним.

Порада. Якщо хочете ще більше підкреслити талію, носіть такі штани з поясом або заправляйте їх у сорочку або топ. Якщо вони занадто завеликі, то існують лайхфхаки, які допоможуть звузити широкі джинси в талії.

Яких фасонів краще уникати:

  • Дуже обтислі скінні-джинси – вони можуть надмірно підкреслити контраст між талією і стегнами.
  • Джинси з горизонтальними потертостями в зоні стегон – вони візуально збільшують їх.
  • Штани з великими накладними кишенями в цій зоні.