5 найкращих стрижок для круглого лиця: ви маєте їх спробувати

Для жінок з круглим обличчям є кілька зачісок, які допоможуть підкреслити риси та візуально трохи видовжити овал, щоб зробити вигляд гармонійним. Стилісти знають про секретні зачіски, тому радять їх обов’язково спробувати круглолицим.

Кругле обличчя можна перетворити на сильну сторону, якщо правильно підібрати стрижку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Spain. Форма обличчя залежно від довжини та форми стрижки може мати зовсім інший вигляд. Саме тому потрібно звернутися до майстра, який зможе адаптувати зачіску під індивідуальні риси.

Іспанські експерти Едуардо та Кіке Санчес розповіли про стрижки, які найкраще пасують для круглого обличчя.

Які стрижки пасують до круглого обличчя?

Довгі шари та довжина міді

Головне – створити ефект легкого подовженого обличчя. Найкраще пасують градуйовані стрижки з довгими передніми шарами. Довжина є досить важливою, бо короткі стрижки ще більше підкреслюють округлість, а дуже довге волосся може тягнути обличчя до низу. Універсальна довжина – міді.

Довге волосся у межах розумного

Та навіть довге волосся може подовжувати обличчя. Найкращим варіантом є пасма, які опускаються нижче ключиць і торкаються зони пахв. Доповніть їх чубчиком-шторкою чи рухливими кінчиками.

Боковий чубчик

Найкраще для круглого обличчя підходить боковий чубчик. Він візуально витягує обличчя та додає образу легкості.

Піксі чи коротка стрижка з довгими елементами

Короткі стрижки не є забороненими для круглого обличчя. Кіке Санчес рекомендує зробити піксі з чубчиком, що укладається набік.

Гладка довжина міді з градуюванням

Така стрижка буде в моді у 2026 році. Головне – це уникати стрижок з чіткими лініями (боб чи каре), які ще більше підсилюють округлість обличчя. Проділ у такій стрижці варто робити боковий. Таким чином він збільшить об’єм зверху та візуально витягне риси.

Для овального обличчя підходять інші стрижки, пише Who What Wear. Овальному обличчю пасує лонг-боб, багатошаровість, чубчик, текстурне піксі та шеггі до плечей. Ці зачіски підкреслюють структуру обличчя, додають збалансованості та можуть мати сучасний та сміливий вигляд.

